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國泰氣候報告書 拿到雙獎

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
國泰金控榮獲「2026第四屆TWBA台灣生物多樣性獎」之「自然相關財務揭露報告獎（TNFD）銀級」，旗下國泰產險亦榮獲「自然相關財務揭露報告獎（TNFD）銅級」。由國泰金控風控長黃景祿（左三）、國泰產險風控長陳榮森代表領獎（右三）。國泰金控／提供
國泰金控榮獲「2026第四屆TWBA台灣生物多樣性獎」之「自然相關財務揭露報告獎（TNFD）銀級」，旗下國泰產險亦榮獲「自然相關財務揭露報告獎（TNFD）銅級」。由國泰金控風控長黃景祿（左三）、國泰產險風控長陳榮森代表領獎（右三）。國泰金控／提供

守護流失的自然生態，已成全球永續核心議題，「2026第四屆TWBA台灣生物多樣性獎 」今年首度增設「自然相關財務揭露報告獎（TNFD）」類別，國泰金控（2882）、國泰產險均發布《2024年氣候暨自然報告書》分別榮獲銀級獎、銅級獎，成為本屆唯一兩家公司同時獲獎的金控業者。

其中，國泰金控《2024年氣候暨自然報告書》更通過TNFD官方審查，並刊載於TNFD官方案例庫 ，成為全球自然相關財務揭露實務案例之一，反映國泰持續接軌國際永續揭露標準，在自然風險治理與資訊透明度方面深獲國際認可。

世界經濟論壇（WEF）最新發布的《2026全球風險報告》，將「生物多樣性損失與生態系統崩潰」列入未來十年風險的第二名，顯示生物多樣性流失已成為全球最迫切的永續挑戰之一。面對攸關全民的自然危機，企業必須掌先握自身業務對自然的依賴、影響與風險，才能提出有效解方。

其中，金融機構更肩負引導資金、管理風險的關鍵角色。國泰金控早已將「氣候」列為永續策略三大主軸之一，自2018年起即響應氣候相關財務揭露架構，2022年加入自然相關財務揭露，將自然與生物多樣性納入風險管理；2024年更率先設立台灣金融業首位「氣候長」，由國泰金控風控長黃景祿兼任，系統性推動「氣候」與「自然」雙軸治理。

在治理架構逐步完善的基礎上，國泰金控《2024年氣候暨自然報告書》率先導入國際轉型計畫揭露框架，精進轉型策略架構與揭露品質，並試行以「水資源」與「森林」為主題的自然資源風險評估，聚焦取水強度、耗水強度、水資源管理政策與森林砍伐風險等四項指標，前瞻性辨識投資部位潛在的自然風險。

國泰產險依循TCFD與TNFD架構，將自然相關的「依賴、影響、風險、機會」納入企業風險管理，並在《2024氣候暨自然報告書》中揭露「治理、策略、風險與影響管理、指標與目標」四大構面成果。

國泰 國泰金控

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