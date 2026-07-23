玉山銀守護生態 推動復育

全球生物多樣性仰賴各方利害關係人共同投入，玉山銀行攜手寶熊漁具股份有限公司、高雄市野鳥學會，結合高雄市政府觀光局、台灣自來水公司第七區管理處，以移除外來種為起點，務實推動濕地復育與棲地營造。昨（22）日各方於地方級重要濕地「鳥松濕地」簽訂「生物多樣性保育合作意向書」（MOU），宣示攜手守護生態、持續深化合作的決心。

玉山銀行長期深耕企業永續與綠色金融布局，致力打造多元資源整合平台，串聯公部門、企業與非營利組織戰略夥伴（Public-Private-Philanthropic Partnership），整合跨域專家團隊專業技術與長期資源，推動生物多樣性保育及復育工作，共同響應昆明-蒙特婁全球生物多樣性框架30x30目標，持續耕耘永續且具韌性的家園。

寶熊漁具與高雄鳥會、玉山銀行於今年共同啟動「守護濕地生物多樣性保育」合作專案。寶熊漁具長期投入環境教育，並經營台灣唯一以友善釣魚與永續海洋為主題的園區「寶熊漁樂碼頭」，透過企業資源號召專業釣手，於外來種繁殖季前期進行移除，以降低其對濕地生態的危害。同時，也支持鳥松濕地棲地營造經費、規劃鳥會志工培訓課程，共同打造保育類水雉復育基地。

高雄鳥會長期致力於生態保育、環境教育與研究調查，累積認養維護棲地面積餘460公頃，亦取得主管機關高雄市政府觀光局、地主台灣自來水股份有限公司第七區管理處同意，率全國之先，於保護區內與企業共同合作，結合友善釣魚與生態保育行動，為濕地保育與生物多樣性樹立新典範。

本次合作匯聚政府、企業、金融與非營利組織等多方資源，為社會參與生態保育開創創新模式。未來，玉山將持續深化與跨域合作，匯聚更多社會資源投入保育行動，凝聚全民力量，共同守護台灣珍貴的自然環境。