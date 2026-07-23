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台新做公益 「愛的力量」啟動

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
台新慈善基金會執行董事鄭家鐘及青少年基金會董事長蔡清祥，率基金會董事、台新新光長官、合辦單位及友好單位宣布下屆活動起跑。台新銀行公益慈善基金會／提供
台新慈善基金會執行董事鄭家鐘及青少年基金會董事長蔡清祥，率基金會董事、台新新光長官、合辦單位及友好單位宣布下屆活動起跑。台新銀行公益慈善基金會／提供

台新銀行公益慈善基金會與台新青少年基金會於昨（22）日舉行第17屆「您的一票，決定愛的力量」暨第27屆「台新青少年志工菁英獎」聯合啟動典禮，由喜樂家族社會福利基金會帶來親子舞蹈開場。您的一票活動結合近年療癒IP熱潮打造公益IP角色，吸引民眾投票關心公益；志工菁英獎則首次由歷屆得主擔綱主角，拍攝活動主視覺，展現年輕活力。

昨日活動由台新銀行公益慈善基金會執行董事鄭家鐘、台新青少年基金會董事長蔡清祥、六家策略夥伴以及中華民國童軍文教基金會執行長李永山，宣布活動正式起跑，教育部青年發展署副署長諶亦聰、科長鄭逸玫以及衛福部社會救助及社工司科長陳俊吉蒞臨會場。

鄭家鐘表示，從「您的一票」平台看見扶持的團體走向自立，並說明今年活動有三大優化，一是開放單位提案資格，二是新增公益基金加碼機制，最後則是網站導入AI，讓投票更簡單有效率。蔡清祥表示，志工菁英獎每年表揚優秀青少年志工，今年還攜手Impact Hub Taipei打造「影響力領袖計畫」，培養青少年系統思考與創新思維能力。李永山則相信，志工菁英獎為青少年學習服務及勇敢追夢的平台。

第17屆「您的一票，決定愛的力量」活動，台新持續攜手六家策略夥伴投入不同提案領域，替社福團體注入創新動能與資源。王月蘭慈善基金會執行長歐陽龍表示，長年參與台新公益平台關注兒少教育議題，實現友愛和平的精神。台北市艋舺龍山寺董事長黃書瑋指出，六年來攜手台新做公益，盼持續透過完善票選機制扶助中小型社福團體。中華民國老人福祉協會理事長王雪珮則分享「失能不代表失去生活」，協會將透過「復能自立獎」持續支持創新公益方案，助長者找回能力與尊嚴。

其他領域中，數位學習的中華電信基金會將繼續投入資源，透過科技力量打破地域限制、實現數位平權。台灣尤努斯基金會董事長蔡慧玲強調，基金會連續九年成為策略夥伴並設立「尤努斯社企獎」，鼓勵更多社福團體與企業運用永續商業模式解決社會問題。最後，公益傳播基金會執行長唐平榮則將攜手多所大專院校，鼓勵年輕世代用鏡頭傳遞愛與希望。

蔡清祥 台新

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