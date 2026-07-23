富邦人壽發113億海外債

壽險業今年海外籌資再加一，繼國泰人壽之後，富邦人壽昨（22）日宣布重返境外債券市場，發行3.5億美元次順位公司債（約新台幣113.2億元），票面利率為5.87%。而自金管會於2024年3月鬆綁法規後，壽險業已完成海外發債金額共計41.73億美元（約新台幣1,350億元）。

富邦人壽透過全資持有之新加坡子公司Fubon Life Singapore Pte. Ltd.在境外債券市場完成3.5億美元15年期首10年不可贖回之次順位公司債券定價，發行利差為T10Y+133基點（以10年期美國公債利率為基準利率），發行收益率為5.95%，票面利率為5.87%，債券發行評級為 BBB+/BBB+（標普/惠譽）。

富邦人壽表示，本次發行將進一步充實資本體質和強化資本適足水準，並顯示國內外債券機構投資人在今年保險業正式接軌IFRS 17與TIS新制後對富邦人壽的高度認可，亦擴大多元市場籌資規模。本次發行最終投資人訂單總規模超過19億美元，超額認購逾5.4倍。

國泰人壽則於今年4月透過其全資子公司Cathaylife Singapore Pte. Ltd.於境外債券市場發行總規模5億美元、15年期首10年不可贖回之美元次順位公司債，並獲得近3倍超額認購，票面利率為5.5%。

金管會於2024年3月鬆綁法規，開放保險業透過設立SPV在海外發債籌資。包括國泰人壽、南山人壽、新光人壽、富邦人壽與台灣人壽，均赴新加坡設SPV發債。