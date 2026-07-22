AI金融怎麼管？金管會揭四大目標 防歧視、落差與消費者失聲

金管會銀行局長童政彰說，金管會樂見金融業導入AI，將以「負責任AI、可信賴AI、以人為本AI」為三大監理核心，但須防範演算法歧視、數位落差及消費者失聲等三項反效果，「創新背後一定要負責和承擔」。

童政彰22日出席經濟日報舉辦的「2026金融共好論壇」，以「智慧金融升級友善金融」為題發表專題演講。他指出，AI正改變金融消費關係，服務將從客戶主動透過APP尋找，走向AI主動分析、理解及預測需求。

未來AI金融將呈現三個A，包括Anywhere、Anyone及Any Need，讓服務突破時間與地點限制、觸及不同族群，並從「以客戶為中心」進一步走向「以需求為中心」。

因應AI可能衍生的三項反效果，金管會提出四大政策目標，盼在鼓勵創新的同時，守住公平、包容、消費者權益及金融安全。

第一是推動金融創新，但所有創新都須以「負責任」為最大靠山。

童政彰舉例，演算法不能只因民眾住在偏鄉或具有特定背景，就降低其取得貸款、理財等金融服務的機會，形成不自覺的歧視。

AI透過對話探索需求時，也不能在客戶不知情下偵測隱私，再據此創造新的金融需求。

目前金融業AI六大指引中，講究公平、透明、模型有效性及推導邏輯可解釋，最重要的是建立明確問責機制，構成「信任金融」下AI發展的核心監理框架。

第二是深化金融包容，要避免AI製造第二次數位落差。

童政彰指出，上一波數位金融曾讓部分高齡者及弱勢民眾因操作門檻被排除，這次導入AI，必須把高齡、失智及身心障礙者列為服務的重中之重。

若銀行運用AI改善高齡、失智或不同障別者的服務，也可作為標竿案例，供同業試辦及學習。

第三是強化消費者保護，童政彰提醒，AI雖能提升消費者效率，但須注意是否會有那些死角，會因AI導入，反讓金融業更強勢？消費者聲音更小？

第四是提升金融韌性。銀行董事會普遍支持將AI導入風險管理，金管會也樂見業者運用AI強化防詐、洗錢防制、異常交易偵測及整體風控。

去年調查顯示，已有87%銀行將AI導入業務，但目前多數仍集中在內部流程。面對深偽影像、語音仿造等AI詐騙，金融業須投入更多資源，才能從海量交易中即時辨識異常金流。

童政彰強調，科技進步不應只讓金融服務更有智慧，也要更有溫度。AI創新最終仍須回到以人為本，不能以犧牲公平、包容及消費者權益為代價。