引領接軌自然相關財務揭露 玉山金獲台灣生物多樣性獎首屆TNFD報告獎

玉山金控（2884）榮獲台灣永續能源研究基金會（TAISE）2026第四屆台灣生物多樣性獎首度頒發「自然相關財務揭露報告獎（TNFD）」金級，並受邀擔任「台灣生物多樣性論壇」與談人，與產官學界分享玉山導入TNFD於內部風險管理，以及結合金融本業引導資金投入生態保育的實務經驗。

玉山將氣候變遷與生物多樣性視為相互關聯的重要永續議題，氣候行動若缺乏自然解方，將難以真正發揮成效。自2022年起，玉山領先金融同業整合氣候相關財務揭露（TCFD）與自然相關財務揭露（TNFD）雙軸框架發布報告書。透過導入在地化LEAP評估方法，精準盤點投融資部位對自然的依賴與衝擊，不僅通過英國標準協會查核，更同時取得TCFD及TNFD成熟度最高評級，展現接軌國際永續治理的領先成果。

此外，積極將自然生態融入金融產品及服務，包含與裕隆汽車簽署台灣首件氣候暨生物多樣性永續連結貸款、支持中油公司達成OECM認證等領先指標，更是首家發行永續債券，將生物多樣性項目納入資金用途的金融業；透過Farm to Table創新金融方案，支持上、中、下游永續食農轉型，推動有機及環境友善耕作，並且攜手台大實驗林推動「高山復育造林生物信用額度方法學」，將生態復育成果轉化為可交易的「生物信用額度(Biocredit)」，為自然投資建立可信賴的科學基礎。

獲獎不僅是榮譽，更是責任的延續，玉山秉持實踐「綜合績效最好、也最被尊敬的企業」的使命，將持續接軌國際趨勢，發展前瞻性永續策略，整合內外部資源及合作夥伴的力量，積極以創新金融模式引領維護生物多樣性的行動，達成「人與自然和諧共生」的願景。