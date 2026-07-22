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運用金融影響力支持生態保育 合庫連兩年獲台灣生物多樣性銅級獎

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

合庫銀行長期關注生物多樣性與自然環境議題，積極將自然相關風險納入治理架構，並運用金融影響力支持生態保育行動。今年再度榮獲「台灣生物多樣性獎」營利事業組銅級獎，連續兩年獲得肯定，展現深耕自然保育的成果。

面對全球生物多樣性流失挑戰，合庫金控（5880）透過參與自然相關財務揭露工作小組（TNFD）論壇，依循TNFD框架導入自然相關風險管理機制，並透過LEAP評估流程辨識企業營運對自然環境的依賴與影響，將相關結果納入風險管理與經營決策，引導企業共同關注自然資本與生物多樣性議題。

在保育行動方面，合庫長期支持濕地保護及黑面琵鷺保育工作，去年更與農業部生物多樣性研究所簽署合作備忘錄，共同啟動「黑琵守護網專案」，建構全台首座黑面琵鷺肉毒桿菌毒素中毒預警系統，透過科研監測與風險預警機制，強化保育量能。此外，亦攜手荒野保護協會前往新竹縣橫山鄉辦理淺山森林棲地維護活動，透過清理林道、移除外來物種與改善環境，實際守護穿山甲、藍腹鷴、綠啄木及食蟹獴等保育類動物棲息環境，將物種保育進一步深化至棲地管理與維護。

合庫表示，獲獎不僅是對長期投入自然保育工作的肯定，更是一份持續精進的責任。未來將持續深化自然相關風險管理，結合金融本業與跨界合作力量，推動生物多樣性保育及自然正向發展，攜手各界夥伴共同實現與自然和諧共生的永續願景。

合庫 合庫金 機制

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