企業數位化管理需求最佳幫手 「中信智付卡」上市

面對全球經濟波動、市場競爭加劇與營運環境快速變化，企業對資金調度效率及營運韌性的需求日益攀升，中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）22日宣布攜手全球領先的數位支付公司Visa，推出創新企業支付解決方案「中信智付卡」。結合中國信託銀行已建置的「API Banking」服務系統，建立虛擬卡功能，可降低盜刷風險、解決資金管理與營運效率的痛點，助力企業建立更自動化、透明化及智慧化的數位營運基礎，提供企業用戶更創新的支付體驗。

中信銀行總經理楊銘祥表示，中信銀行長期深耕法人金融市場，秉持與企業夥伴同行理念，理解企業於全球化布局與數位轉型過程中所面臨的挑戰，因此善用金融影響力，協助企業用戶提升資金調度彈性與管理效能。看準企業在數位化營運與資金管理上的需求轉變，「中信智付卡」可結合支付、數據與數位管理能力，幫助企業強化營運韌性，並以更貼近日常營運場景的解決方案，支持加速數位轉型、支援企業穩健成長。

「中信智付卡」相較於傳統企業卡，強調「自動化、透明化、智慧化」核心特色，自動化數位技術方面，使用中信銀行已建置「API Banking」服務系統，企業用戶可藉由企業資源計畫系統（Enterprise Resource Planning, ERP）直接取得交易卡號，達成線上刷卡與銷帳，亦或員工使用「中信智付卡」進行差旅前之行程與交通預訂，並於限定時間內經授權完成網路消費，除有效控管資金用途外，也可建構全自動化之管理流程。串聯原本分散的財務作業外，大幅提升效率、降低行政管理成本與人工負擔，有效強化日常資金調度與企業營運靈活度。

隨著支付與金流流程逐步數位化，財務數據透明度亦成為企業即時掌握資金流向、加速資金運用的重要關鍵，藉由即時且可追蹤的財務資訊與支出紀錄，完整掌握跨部門支出情形，增進成本管理與營運決策能力。智慧化治理與合規上，中信銀行運用數位化工具，支持企業依各式支付情境與場域，更精準地鎖定交易場景、金額及時間等，將風險控管機制由事後查核提前至事前防範，從源頭杜絕交易風險，建立更一致且具可追溯性的內部控管與治理制度，同時因應ESG（Environmental, Social, Governance）、永續揭露及風險管理等公司治理需求。

另一方面，根據《Visa成長型企業營運資金指數報告》指出，全球已有高達82.3%的成長型企業導入營運資金解決方案，如企業虛擬卡與公司卡，平均可為企業節省1,930萬美元營運成本，顯示數位化支付工具正逐漸成為企業提升競爭力的重要標配。

此外，因應企業營運擴張及海外布局所帶來的多元支付需求，「中信智付卡」亦提供更集中、便利且高效率的支付管理方式，適用於差旅支出、採購付款及軟體即服務（Software as a Service, SaaS）與雲端服務訂閱等多元支付場景。並藉由搭配機場接送禮遇、精選飯店、星級餐廳等專屬優惠，為企業夥伴打造無所不在的便利，協助拓展高效營運版圖。