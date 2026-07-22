台新「您的一票 決定愛的力量」偕青少年基金會志工菁英獎活動起跑

台新銀行公益慈善基金會與台新青少年基金會於22日舉行第17屆「您的一票，決定愛的力量」暨第27屆「台新青少年志工菁英獎」聯合啟動典禮，由喜樂家族社會福利基金會帶來親子舞蹈開場。「台新銀行公益慈善基金會」執行董事鄭家鐘、「台新青少年基金會」董事長蔡清祥、「您的一票」活動6家策略夥伴以及「中華民國童軍文教基金會」執行長李永山，宣布活動正式起跑，教育部青年發展署副署長諶亦聰、科長鄭逸玫以及衛福部社會救助及社工司科長陳俊吉蒞臨會場，您的一票活動結合近年療癒IP熱潮打造公益IP角色，吸引民眾投票關心公益；志工菁英獎則首次由歷屆得主擔綱主角，拍攝活動主視覺，展現年輕活力。

台新銀行公益慈善基金會執行董事鄭家鐘表示，從「您的一票」平台看見扶持的團體走向自立，見證活動在公益界的代表性與影響力，並說明今年活動有三大優化，一是開放單位提案資格，二是新增公益基金加碼機制，最後則是網站導入AI技術與功能優化，讓投票行善更簡單有效率。台新青少年基金會董事長蔡清祥表示，志工菁英獎邁入第27屆，每年表揚優秀青少年志工，除獲總統府及地方政府首長接見肯定外，今年還攜手Impact Hub Taipei為歷屆得主打造「影響力領袖計畫」，培養青少年系統思考與創新思維能力，成為推動改變的行動者。中華民國童軍文教基金會執行長李永山則相信，志工菁英獎為青少年學習服務及勇敢追夢的平台，樂見更多年輕人關心公益，讓社會更美好。

第17屆「您的一票，決定愛的力量」活動，台新持續攜手6家策略夥伴投入不同提案領域，替社福團體注入創新動能與資源。王月蘭慈善基金會執行長歐陽龍表示，長年參與台新慈善平台及舉辦月蘭獎，關注從事兒少教育議題的公益團體，實現友愛和平的精神。台北市艋舺龍山寺董事長黃書瑋指出，龍山寺秉持觀音菩薩濟世精神，六年來攜手台新做公益，透過完善的審核票選機制，精準看見並扶助中小型社福團體。中華民國老人福祉協會理事長王雪珮則分享「失能不代表失去生活」，協會將持續透過「復能自立獎」支持具創新與永續潛力的公益方案，協助長者重新找回能力與尊嚴。

在其他領域中，數位學習領域的中華電信基金會今年也將持續投入資源，透過科技的力量打破地域限制、實現數位平權，為偏鄉孩童與社區創造更多可能。台灣尤努斯基金會董事長蔡慧玲強調，基金會連續九年成為策略夥伴，並特別設立「尤努斯社企獎」，旨在鼓勵更多社福團體與社會企業運用永續商業模式解決社會問題、邁向永續經營。最後投入公益傳播領域，為培育青年運用影像創作發揮社會正面影響力，公益傳播基金會執行長唐平榮則表示，今年中心持續攜手多所大專院校參與「公益傳播領域」，鼓勵年輕世代用鏡頭傳遞愛與希望，為台灣公益生態圈注入創新活力。

第17屆「您的一票，決定愛的力量」活動以「愛的模樣，由你做主」為號召，攜手策略夥伴帶領專屬IP愛心生物，鼓勵民眾11月上網投票，支持不同社會關注議題。社會福利領由「愛的力量機器人」主導，攜手各家愛心生物，其中發揮同理的「大耳仔」張開大耳朵傾聽孩子疑問，成為兒少的最佳玩伴；暖心的「雲朵先生」則用柔軟的身體，給予弱勢對象厚實的擁抱；迅速有力的「飛寶」則會飛奔至長輩身旁給予幫助。社企大師「OK龍」運用商業模式解決社會問題，提倡幸福三零世界；手持平板的「魔法熊」用知識將不可能化為可能，縮短偏鄉數位落差。公益小蜜蜂「小Bee」則手捧愛心花束，將感動人心的故事傳播到每個角落。

第17屆「您的一票，決定愛的力量」活動於8月15日-8月31日接受各界團體及個人上網提案，本屆提案總共分四大領域，「社會福利」領域分15萬元、30萬元及60萬元三組，「復能自立獎」則在社福領域中加碼捐助，其他領域包含「數位學習」、「社福社企」及「公益傳播」領域等獎項，最終捐贈對象將依據民眾投票票數結果高低而決定。

第27屆「台新青少年志工菁英獎」以「認真，就不一樣！」為主軸，強調青少年擁有改變社會的熱血靈魂，活動結合台語諧音發想「熊厲害」、「鷲厲害」及「甲厲害」等口號，以台灣特有種動物的特質詮釋青少年志工的服務面向。台灣黑熊「熊厲害」，用強大且溫柔力量協助災區重建，展現危機時刻挺身而出的勇敢與堅韌。大冠鷲「鷲厲害」把目光聚焦在被遺忘的角落，積極投身獨居長輩送餐，傳遞溫暖與關懷。穿山甲「甲厲害」則穿梭林間淨山，用高度的行動力及活力，展現腳踏實地、默默行善的永續精神。

第27屆「台新青少年志工菁英獎」活動自9月1日-10月31日接受就讀國高中/高職、五專或已向政府立案之同階段實驗教育學校一至三年級學生或學校社團報名，經產官學界專業人士審查，徵選並表揚優秀志願服務事蹟，並於次年公告審查結果及舉辦表揚典禮。