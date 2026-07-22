金管會揭保險監理3方向 推AI轉型與全齡金融

保發中心今天舉辦2026年東亞太平洋保險論壇。金管會副主委陳彥良表示，保險業今年接軌IFRS 17等新制，未來監理聚焦3面向，包含推動AI科技轉型、引導綠色金融投資以及建構全齡金融體系並推廣微型保險，以因應超高齡社會需求與氣候變遷等挑戰。

保發中心今天舉辦「2026年東亞太平洋保險論壇」，邀請美國、日本與台灣產保險領域專家，探討保險業在數位轉型、總體經濟投資、綠色金融及超高齡社會下的最新應用、機會與挑戰。

金管會副主委陳彥良致詞表示，台灣今年已導入新一代清償能力制度，成功接軌IFRS 17並兼顧在地需求，進一步強化市場韌性，未來政府將秉持「穩健監理、創新發展」原則，聚焦3大面向。第一，推動AI科技轉型並落實AI指引與資料治理；第二，優化相關機制以引導綠色金融投資；第三，建構全齡金融體系並推廣微型保險，以因應超高齡社會需求與氣候變遷等全球性挑戰。

陳彥良指出，金管會也將深化與國際保險監理官協會（IAIS）等合作，透過公私協力縮小保障缺口，他也強調，「保障」是保險的核心價值，期盼透過論壇激盪創新思維，共同為保險業開創穩健且永續的新未來。

保發中心董事長黃泓智致詞時表示，面對AI與綠能發展帶來的新型態風險，各國更需強化監理合作，建立一致的治理機制，共同維護全球金融與經濟穩定。

論壇上午場次由國際重量級講者揭開序幕，首場專題演講邀請美國保險監理官協會（NAIC）執委會委員、夏威夷州保險監理首長暨州眾議會前議長塞凱（Scott Saiki），解析大數據與AI如何由內而外驅動監理效能轉型，從監理科技到保險商品與客戶體驗探討，盼引導業者在負責任創新的核心精神下妥善導入技術，重塑AI時代下的營運動能。

此外，日本野村資產管理公司投資長村尾祐一（Yuichi Murao）也分享總體經濟洞察，針對日本對東亞區域引發的效應進行深度剖析，探討在新型態財政擴張環境下，保險業如何前瞻資產配置、優化市場戰略布局，並精準掌握區域金融保險市場發展的新契機。

保發中心指出，下午場次則由保發中心總經理詹芳書主持「前瞻綠色保險新時代」圓桌座談，邀學界永續金融指標性專家、金融業暨淨零轉型服務專業顧問、及產險業高階主管代表共同與談，探討永續金融下保險業的定位，並建構綠色保險商品揭露機制，希望能透過資訊透明強化公信力，協助台灣業者布局未來發展動能，精準掌握國際綠色保險商品的新機遇。