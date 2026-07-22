搶搭青安2.0末班車 6月5大銀行新承做房貸增逾百億

青安2.0方案將於7月底落日，市場搶搭末班車。央行統計，6月5大銀行新承做房貸金額為新台幣579.74億元，大增110.59億元，為3個月來高點；其中青安占新承做房貸比重升至7個月來最高。

央行統計，115年6月5大銀行（台銀、合庫銀、一銀、華銀及土銀）新承做放款加權平均利率為2.155%，較5月的2.208%下降0.053個百分點，主因是各類貸款利率均下降。

觀察4大類放款的購屋貸款，6月新承做房貸金額為579.74億元，月增110.59億元；房貸利率則下滑0.023個百分點，降至2.299%，為半年來最低。

青年安心成家貸款2.0（新青安）政策將於今年7月底屆滿，8月正式銜接青安3.0。央行經研處行務委員劉淑敏直言「這個月都是青安占比比較多」，青安占5大銀行新承做房貸比率升至44.7%，為去年12月以來新高，導致6月新承做房貸利率下滑。

另外，劉淑敏表示，部分重劃區新屋完工交屋，也推升房貸水位。

媒體詢問，青安3.0將於8月上路，如何看待對房市影響。劉淑敏表示，青安3.0推出後，還得觀察市場反應及變化，會密切關注房市發展。

劉淑敏指出，今年上半年六都建物買賣移轉棟數年減2.76%，顯示房市續處盤整格局；雖然大台北房價指數成長，但房地產區域差異很大，尤其蛋黃、蛋白區走勢分化，不能一概而論。

而6月新承做週轉金貸款突破兆元大關，衝上1.13兆元，創112年4月以來新高，月增3894億元。劉淑敏說明，6月適逢企業半年報結算，企業集中進行短期資金調度，帶動新承做週轉金貸款明顯放大。

媒體關注，週轉金新增貸款大增，是否有民眾貸款買股的推力。劉淑敏表示，這份統計當中並無細分週轉金結構，難以釐清個人理財週轉金變化，有待後續相關數據出爐後再討論。