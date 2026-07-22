快訊

疑為進度爆口角！台積電南科工地傳工人集體鬥毆 現場棍棒齊飛

外資買超173億元、終止連13賣 買超前十名中竟僅1檔電子股

聽新聞
0:00 / 0:00

搶搭青安2.0末班車 6月5大銀行新承做房貸增逾百億

中央社／ 台北22日電
央行統計，6月5大銀行新承做房貸金額為新台幣579.74億元，大增110.59億元，為3個月來高點。 聯合報系資料照片
央行統計，6月5大銀行新承做房貸金額為新台幣579.74億元，大增110.59億元，為3個月來高點。 聯合報系資料照片

青安2.0方案將於7月底落日，市場搶搭末班車。央行統計，6月5大銀行新承做房貸金額為新台幣579.74億元，大增110.59億元，為3個月來高點；其中青安占新承做房貸比重升至7個月來最高。

央行統計，115年6月5大銀行（台銀、合庫銀、一銀、華銀及土銀）新承做放款加權平均利率為2.155%，較5月的2.208%下降0.053個百分點，主因是各類貸款利率均下降。

觀察4大類放款的購屋貸款，6月新承做房貸金額為579.74億元，月增110.59億元；房貸利率則下滑0.023個百分點，降至2.299%，為半年來最低。

青年安心成家貸款2.0（新青安）政策將於今年7月底屆滿，8月正式銜接青安3.0。央行經研處行務委員劉淑敏直言「這個月都是青安占比比較多」，青安占5大銀行新承做房貸比率升至44.7%，為去年12月以來新高，導致6月新承做房貸利率下滑。

另外，劉淑敏表示，部分重劃區新屋完工交屋，也推升房貸水位。

媒體詢問，青安3.0將於8月上路，如何看待對房市影響。劉淑敏表示，青安3.0推出後，還得觀察市場反應及變化，會密切關注房市發展。

劉淑敏指出，今年上半年六都建物買賣移轉棟數年減2.76%，顯示房市續處盤整格局；雖然大台北房價指數成長，但房地產區域差異很大，尤其蛋黃、蛋白區走勢分化，不能一概而論。

而6月新承做週轉金貸款突破兆元大關，衝上1.13兆元，創112年4月以來新高，月增3894億元。劉淑敏說明，6月適逢企業半年報結算，企業集中進行短期資金調度，帶動新承做週轉金貸款明顯放大。

媒體關注，週轉金新增貸款大增，是否有民眾貸款買股的推力。劉淑敏表示，這份統計當中並無細分週轉金結構，難以釐清個人理財週轉金變化，有待後續相關數據出爐後再討論。

青安 房貸 央行

延伸閱讀

青安3.0將上路問題仍多 立委質疑無法防止投機套利 財長這樣說

首購族必看！青安3.0「分區限價」護航 善用這招完美銜接新制

青安3.0婚育加碼 財長：離婚或監護權變動時將停止加碼額度利息補貼

青安3.0利率補貼更好「3+3年」千萬房貸年省逾30萬！買哪種房子最實惠？

相關新聞

日圓跌至近40年低 專家：「高市日圓貶值」態勢明顯

美伊衝突再起，避險情緒升溫，助長美元強勢格局，日圓貶勢洶洶，今天跌至近40年來新低，失守163日圓兌1美元關卡。中經院經...

企業數位化管理需求最佳幫手 「中信智付卡」上市

面對全球經濟波動、市場競爭加劇與營運環境快速變化，企業對資金調度效率及營運韌性的需求日益攀升，中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）22日宣布攜手全球領先的數位支付公司Visa，推出創新企業支付解決方案「中信智付卡」。結合中國信託銀行已建置的「API Banking」服務系統，建立虛擬卡功能，可降低盜刷風險、解決資金管理與營運效率的痛點，助力企業建立更自動化、透明化及智慧化的數位營運基礎，提供企業用戶更創新的支付體驗。

搶搭青安2.0末班車 6月5大銀行新承做房貸增逾百億

青安2.0方案將於7月底落日，市場搶搭末班車。央行統計，6月5大銀行新承做房貸金額為新台幣579.74億元，大增110....

金融業不能只看獲利 金管會彭金隆喊「信任金融」要進董事會

「信任金融」要從口號走進董事會。金管會主委彭金隆表示，金融機構不能只計較當年度營收與獲利，更應把如何爭取、深化社會信任，列為核心經營活動，提升到公司最高決策層級，甚至成為董事會優先討論事項。

國票金設立副董 王世堅批酬庸不成體統、獲利最低年薪還高達2,000萬元

國票金（2889）在改選後由泛公股掌控但卻設立副董事長職務予非民股最大股東，立委王世堅今於立院財委會質詢，國票金不但是國內金控規模最小，獲利也最低，卻有著很奇怪的人事開銷竟然設有副董事長，年薪還高達2,000萬，比八大公股行庫都還高，看在所有公民營行庫眼裡簡直不成體統。

公股銀行工作真的好嗎？櫃員揭一心多用「地獄日常」：根本喘不過氣

一名在泛公股銀行任職的櫃員近日於Dcard發文表示，由於銀行長期缺人，她每天必須同時處理多項業務，甚至忙到沒時間喝水、上廁所，因此萌生離職念頭，引發不少銀行從業人員共鳴…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。