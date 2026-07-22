全體證券商上半年稅後純益1440億 年增3.24倍

AI熱潮帶動台股今年上半年大漲17162點，創同期最大漲點，投資人湧入股市，帶動證券商獲利。根據台灣證券交易所統計，今年前6月全體證券商稅後純益高達新台幣1440.9億元，比起去年同期大幅成長3.24倍。

證交所進一步說明，今年上半年證券商經紀手續費收入因大盤總成交值增加而成長，前6月全體證券商經紀業務獲利1072.41億元，年增164.56%；同期自營出售證券利益也較多，全體證券商前6月自營業務淨利556.49億元，較去年同期大幅成長13.42倍；另外承銷業務淨利133.85億元，也年增320.12%。

另外6月台股高檔震盪，全體證券商6月單月稅後淨利265.72億元，較5月的高點衰退18.43%。

證交所指出，6月大盤總成交值約29.061兆元，較5月增加10.35%，全體證券商6月經紀業務獲利250.12億元，月增4.73%；不過6月全體證券商自營業務獲利52.08億元，月減57.99%；同期承銷業務淨利7.27億元，也比5月縮水76.99%。