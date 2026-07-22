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台新公益活動8月開跑 擴大開放提案推動慈善

中央社／ 台北22日電

台新銀行公益慈善基金會「您的一票，決定愛的力量」公益活動，今年邁入第17屆，將於8月開跑。台新銀行公益慈善基金會執行董事鄭家鐘表示，今年活動更開放單位提案資格、新增公益基金加碼機制，期盼擴大推廣公益。

台新銀行公益慈善基金會與台新青少年基金會今天舉行第17屆「您的一票，決定愛的力量」暨第27屆「台新青少年志工菁英獎」聯合啟動典禮。

鄭家鐘致詞時表示，雲林信義育幼院在活動第一屆舉辦時，原是面臨營運困難的社福團體，但在之後的活動中，協助孩子們逐步建立自信，實現基金會設立初衷，即期望公益不只是給錢，或協助一次性活動，而是幫助團體靠自身站起來。

鄭家鐘表示，今年活動將於8月展開，並包含3大創新方向，包括開放單位提案資格、新增公益基金加碼機制，以及在網站導入AI技術與功能優化，讓投票行善更簡單有效率。

台新青少年基金會董事長蔡清祥表示，志工菁英獎邁入第27屆，每年表揚優秀青少年志工，除獲總統府及地方政府首長接見肯定外，今年還攜手Impact HubTaipei為歷屆得主打造「影響力領袖計畫」，培養青少年系統思考與創新思維能力，成為推動改變的行動者。

第17屆「您的一票，決定愛的力量」活動將於8月15日至31日開放提案，提案分為社會福利、數位學習、社福社企及公益傳播4大領域，最終捐贈對象將依據民眾投票結果決定；第27屆「台新青少年志工菁英獎」活動自9月1日至10月31日期間，接受國高中、高職、五專或已向政府立案的同階段實驗教育學校1至3年級學生或學校社團報名。

台新 公益 基金

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