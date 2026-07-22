股匯續脫鉤 新台幣連2貶收32.375元

台股吹響反攻號角，今天上漲592點，不過外資仍偏匯出，股匯續脫鉤，新台幣震盪翻貶，收盤收在32.375元，貶值3分，匯價連2黑，改寫近1年3個月新低，台北及元太外匯市場總成交金額29.585億美元。

台股繼週二大漲1783點創史上最大收盤漲點後，今天延續反彈動能，早盤大漲逾千點；隨台積電股價翻黑，指數漲勢收斂，維持在45000點整理，終場指數上漲592.91點，收在44825.78點。

隨著市場情緒改善，外資終止連13個交易日賣超，今天回補台股173.43億元。

儘管台股甩開陰霾，新台幣匯率貶值態勢不變，今天以32.36元開盤後，一度翻揚，升抵32.28元，但匯價再次翻貶，午後貶至盤中低點32.49元，進逼32.5元關卡；而後匯價劇烈波動，全日匯價高低震盪逾2角。

外匯交易員指出，今天早盤匯市流動性不佳，剛好有單邊匯入力道，推升匯價挺進32.2元，但外資匯出力道逐步湧現，新台幣翻貶且一路奔向32.5元；出口商看到價格漂亮，積極進場拋匯，「有客戶平常賣1、2支（一支代表100萬美元），那個時間點直接7、8支」，貶幅因此迅速收斂。

外匯交易員接著表示，眼見匯市波動劇烈，新台幣貶幅收斂、回到32.3元附近後，進口商不敢再等，紛紛敲進美元，油款買盤也同步進場，新台幣終場以小貶作收。

儘管新台幣貶勢延續，外匯交易員分析，台股似乎走出上週的陰霾，持續收復失土，外資也轉為買超，近期外資仍有股利匯出的需求，但台股回穩，應有助於減輕貶值壓力。