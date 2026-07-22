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群益金鼎證券楊杰斌接任總經理 完成高階經營團隊接班

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

群益金鼎證券（6005）22日召開董事會，通過由現任執行副總經理楊杰斌接任總經理。

群益金融證券表示，這次人事案依循公司既定接班規劃辦理，完成高階經營團隊接班，董事會對前任總經理李文柱多年對公司經營發展、業務推動及組織管理的卓越貢獻，表達誠摯感謝，這次由熟悉公司業務與組織文化的資深主管接棒，象徵經營團隊順利傳承，並為公司下一階段發展注入新動能。

楊杰斌在群益金鼎證券服務近24年，長期深耕交易及資本市場業務，對金融市場、金融商品及風險管理具有深厚實務經驗，並長期參與營運管理、業務推動及市場布局，對公司經營策略、組織運作與客戶需求均有深入了解，多年來歷經金融市場變化，累積豐富實務經驗，並與各業務單位建立良好合作默契。

楊杰斌擁有倫敦大學財務碩士學位，進入金融業後，曾於亞洲金融領域擔任要職，具有完整國際金融市場業務經驗；回國後持續深耕證券領域。加入群益證後，歷任多項重要管理職務，具備完整的業務與經營管理歷練。

楊杰斌表示，未來將與全體同仁攜手合作，在既有基礎上持續精進，兼顧穩健經營與創新發展，為客戶、股東及員工創造長期價值，帶領群益金鼎證券穩健邁向下一階段成長。

群益 團隊

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