券商公會70周年 陳俊宏：「安全與發展」並進促進券商升級

今年是券商公會成立七十周年，證券公會理事長陳俊宏首先以「淬鍊七十 再創高峰」祝賀公會生日快樂，感謝證券同業先進為開拓證券市場的艱辛與付出，讓證券市場從早期櫃檯買賣，至今已躍升為全球前段班。

券商公會22日舉辦第十屆第二次會員代表大會，邀請金管會主委彭金隆以及臺灣證券交易所董事長林修銘蒞臨致詞指導。陳俊宏表示，為繼續邁向亞洲資產管理中心第二階段「四年有變」的目標，公會已就「公司債、金融債及債券型ETF證交稅停徵」、「當沖稅率減半」即將屆期的問題，建請政府及早啟動證券交易稅條例修法程序。

同時，也將致力強化客戶外幣分戶帳服務功能，以及在經紀、自營、承銷、財富管理、資訊安全及人才培育等方面，規劃推動多項工作目標。陳俊宏特別提醒證券商，要注意資訊系統的安全與穩定，落實內部控制、強化資本韌性與市場風險控管；公會也將持續關注市場發展與風險管控、防範利益衝突及兼顧投資人權益等面向，並爭取放寬證券商各項財務業務限制，以「安全」與「發展」並進原則，促進證券產業升級。

彭金隆致詞時表示，推動「亞洲資產管理中心」已完成多項法規調適，且全體金融業資產規模成長達標，已達成「兩年有感」的階段性目標，勉勵大家繼續朝「四年有變、六年有成」的目標前進。

彭金隆表示，為完善台股交易制度，金管會將秉持「開放原則、審慎態度」，評估交易制度是否調整。同時，也提醒證券商，要擴大營運量能，公司淨值應配合提升，以提升風險胃納量，健全經營體質，強化資本韌性；證券商也要優先考量投入資訊系統升級與資安防護強化等基礎建設，以建構更安全、更穩定的交易環境。

彭金隆期許證券商，特別是在這幾年獲利豐碩的時機點，在推動業務發展的同時也能將營運成果與社會分享，透過落實金融大回饋的理念，以具體的回饋行動厚植社會信任基礎，形塑良性循環。

林修銘首先感謝全體證券商夥伴多年為資本市場健全發展、辛勤耕耘的付出與貢獻。並表示，市場愈蓬勃發展，要肩負的責任也愈大，證交所以打造「亞洲資產管理中心」為核心目標，實踐臺灣邁向「亞洲那斯達克」的願景，將朝三個方向努力，第一，持續提升市場營運韌性，精進資訊系統穩定，並強化風險管理能力，建構安全信賴的投資環境；第二，持續推動商品多元創新，讓投資人有豐富的資產配置選擇；第三，持續向國際推廣臺灣創新板，爭取海內外優質企業上市，並推行「提升企業價值計畫」，讓好公司「被看見、被理解、被投資」。證交所期許與主管機關、周邊單位、證券商及證券公會協力合作，打造國際級的資本市場。

證券公會表示，公會繼出版50周年及60周年特刊後，今年是公會成立70周年，也特別編撰電子特刊，記錄過去十年證券市場發展的重要歷程。證商公會誠摯邀請各界至公會官網瀏覽特刊內容，一起回望過去共同成長的黃金十年。未來，公會將繼續做好證券市場溝通橋樑，與主管機關及證券市場的夥伴攜手合作，精進市場制度，創造證券商更佳的經營環境，提升投資人理財服務品質，打造更具韌性、更有活力的資本市場。