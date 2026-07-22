彭金隆：信任金融是未來金融業產業升級關鍵

金管會主委彭金隆今天表示，金融業最核心的價值就是「信任」，金融業不是業者的金融業，而是社會的金融業。信任金融將是未來金融業產業升級的核心理念，期盼金融業持續擴大影響力，助力社會轉型。

經濟日報與永豐銀行今天共同舉辦「2026金融共好論壇」，包括彭金隆、金管會銀行局局長童政彰、永豐銀行董事長曹為實都親自出席。

彭金隆致詞時表示，台灣金融業包含銀行、證券、保險業都在進入下一個發展階段，信任金融將是未來金融業產業升級的核心理念，透過AI科技應用、防詐、消費者保護各面向，共同達到金融共好的願景。

彭金隆指出，金管會提出信任金融概念，這將是未來金融業產業升級的核心理念。信任金融四個字很難從字面體會，但金融業最核心價值就是「信任」，當民眾走進一家銀行，其實沒有太多資產設備，最重要的是人，金融業要可以長遠持續營運，核心就是要取得並深化社會信任，不只是關注今年的營收與獲利，更重要的是獲得社會信任。

彭金隆說，過去金融機構也推動許多社會回饋、捐助活動，但多數都屬董事會中排序很後面的議案，如果可以把這類議案移到第一案討論，建構在治理最高層級上，相信金融業會很不一樣。金融業不是業者的金融業，而是社會的金融業，金融業更重要的是助力社會轉型，盼金融業持續擴大影響力。

彭金隆也說，金融創新非常重要，但也帶來許多問題，政府今年1月也修改詐防條例，希望未來打詐上可以更有作為與效率，也鼓勵金融業打詐作為上不要氣餒，要持續精進作為、守護民眾資產。如今AI科技快速發展，金管會也發布資安韌性發展藍圖，在創造更便利的金融環境時，也要打造可預測、發生事件可復原的生態系，確保消費者可以安全進行金融交易。

除了信任金融之外，彭金隆表示，金管會持續推動全齡金融與普惠金融服務，盼金融服務涵蓋各族群。

曹為實致詞時表示，開銀行跟開醫院一樣，醫院是客戶把生命交給醫生，經營醫院要有醫德，開銀行是客戶把視為第二生命的資產交給銀行管理，要具備銀行家道德。永豐銀秉持誠信經營、公平待客、永續多元、科技創新4原則服務客戶，確保客戶資產獲得保障。金融業規模壯大與否不在於是否賺錢，真正關鍵在於信任與關係，志在與客戶建立更好連結。

童政彰表示，金融業導入AI後，未來金融服務將呈現3大樣貌，具備隨時隨地（Anywhere）、全民共享（Anyone）與主動服務（Any Need）特性。金管會未來將持續推動4大政策目標，第一，推動金融創新，鼓勵科技應用；第二，深化金融包容，縮小落差，讓服務普及；第三，強化消費者保護；第四，提升金融韌性，強化風控。