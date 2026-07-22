日圓跌至近40年低 專家：「高市日圓貶值」態勢明顯

美伊衝突再起，避險情緒升溫，助長美元強勢格局，日圓貶勢洶洶，今天跌至近40年來新低，失守163日圓兌1美元關卡。中經院經濟預測顧問王儷容說明，日本基本面欠佳、美日利差仍大，以及市場所稱的「高市日圓貶值」態勢愈來愈明顯，上述3大因素影響導致日圓貶勢難止，短期看不到反轉的理由。

在21日的海外交易時段，日圓自1986年12月以來首次跌破163區間。截至今天上午東京交易時段，日圓再走貶0.4%，來到163.21日圓兌1美元附近。

儘管日本財務大臣片山皋月今天表示，已經準備好「果斷回應」，必要時將在外匯市場採取行動。但市場對此反應不大，日圓依舊疲弱。

王儷容分析日圓跌勢難止的3大因素，一是日本貿易續呈逆差，基本面不佳；二是即便日本央行已經升息，利率續處非常低的水準，美日利差仍大。

第三，市場所稱的「高市日圓貶值」態勢愈來愈明顯。王儷容表示，日本首相高市早苗推行「負責任的積極財政」，積極擴大政府支出，但日本政府已背負龐大債務，財政狀況引發憂慮；如果日本政府進一步擴大舉債，可能削弱市場持有日圓資產的信心，使匯價缺乏支撐。

王儷容表示，中東戰事持續，避險情緒升溫，支撐美元指數居高，加上通膨風險使美國聯準會對利率決策維持審慎，導致日圓走弱的因素仍未消退，短期看不到反轉跡象。