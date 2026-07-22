快訊

情緒失控？阿根廷球員賽後揍西班牙一拳惹議 然而事實真相是...

無螢幕手錶！Garmin新推「CIRQA智慧手環」 一佩戴悄悄追蹤健康狀態

國票金設立副董 王世堅批酬庸不成體統、獲利最低年薪還高達2,000萬元

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
王世堅表示，國票金在所有金控不但規模最小，獲利也最低，卻竟然設有副董事長，年薪還高達2,000萬元。圖／國票金提供
王世堅表示，國票金在所有金控不但規模最小，獲利也最低，卻竟然設有副董事長，年薪還高達2,000萬元。圖／國票金提供

國票金（2889）在改選後由泛公股掌控但卻設立副董事長職務予非民股最大股東，立委王世堅今於立院財委會質詢，國票金不但是國內金控規模最小，獲利也最低，卻有著很奇怪的人事開銷竟然設有副董事長，年薪還高達2,000萬，比八大公股行庫都還高，看在所有公民營行庫眼裡簡直不成體統。

王世堅表示，國票金在所有金控不但規模最小，獲利也最低，卻竟然設有副董事長，年薪還高達2,000萬元，對比其他公股金控董事長，國營臺灣金年薪才300萬，其他泛公股頂多500-1,000萬元，遑論獲利更高的民營大金控都沒有設置副董事長，偏偏全國最小的金控設有副董事長。

財政部長莊翠雲回應，在國票金章程中規定必要時得設置副董事長，選任方式依公司法規定。國票金自2011年開始設有副董事長，她強調目前雖然公股掌控但也有民股，是共治局面。

王世堅進一步指出，現在既然股份高於民股，乾脆畢其功於一役合併國票金，由公股行庫經營整頓。當初設立副董完全百分之百酬庸，只有董事長因故不能視察職務時代理，舉凡多年經營董事長不能視察根本沒幾次，有何需要副董事長代傳給董事長，然後年薪2,000萬，看在所有公民營行庫眼裡都不成體統，財部也不能總以非直屬投資業務帶過，畢竟是財部要求公股行庫介入。

莊翠雲表示，現在首先推動讓國票金公司治理上軌道，及提升經營績效，至於後續下一步在兼顧相關法規、市場機制及員工權益下考慮合併，會納入研議。而目前四家公股金控投信已在推動合併成一家，讓市場規模更大。

國票金 王世堅 年薪

延伸閱讀

存金融股退休能不敗？清流君拿0055、0050、0056…提領19年實驗：驚人殘額差距曝光

今年稅收創高、地方有望收超徵紅包 但關於普發現金 財長這樣說

台經院50周年論壇 三大面向探討台灣未來發展

韓男大生開5倍槓桿「43萬滾到656萬」 4周全吐回！崩潰仍喊：還會繼續融資

相關新聞

國票金設立副董 王世堅批酬庸不成體統、獲利最低年薪還高達2,000萬元

國票金（2889）在改選後由泛公股掌控但卻設立副董事長職務予非民股最大股東，立委王世堅今於立院財委會質詢，國票金不但是國內金控規模最小，獲利也最低，卻有著很奇怪的人事開銷竟然設有副董事長，年薪還高達2,000萬，比八大公股行庫都還高，看在所有公民營行庫眼裡簡直不成體統。

公股金飯碗變屎缺？銀行櫃員揭一心多用「地獄日常」：根本喘不過氣

隨著金融業的競爭加劇，銀行業的工作環境和員工壓力問題日益嚴重。一位在某泛公股銀行工作的櫃員…

金管會和央行共管穩定幣 陳冲：恐怕兩個和尚沒水喝

虛擬資產服務法在6月30號由立法院三讀通過，對此新世代金融基金會董事長陳冲今日以「穩定不穩定 一念之間」為題發文指出，金管會雖然是主管機關，但是在該法中被規定要會商央行同意穩定幣的發行，可能會變相造成兩個和尚沒水喝，或是業者沒飯吃的窘狀。

日圓貶破163、近40年新低 國銀估恐有續貶可能

美元持續走強，日圓則不斷貶值，日圓兌美元匯率升破163日圓關卡，為1986年以來新低。國銀分析指出，儘管日本官方干預風險仍高，但在美日利差尚未明顯收斂前，日圓仍有進一步走弱空間。

壽險百億神單 狂賣2,800億

全球股市維持高檔震盪，帶動投資型保單買氣延續，壽險業「百億神單」再加四張。據統計，截至2026年前六月，共有12張保單銷售突破百億元，其中十張為投資型商品、一張為利變型商品、一張為分紅保單，合計銷售金額逼近2,800億元。

中信銀「東京之星」分行喬遷

因應日本熊本地區產業聚落快速發展及金融服務需求持續成長，中國信託商業銀行子行─東京之星（Tokyo Star Bank）將熊本分行由原本熊本站前據點，遷至更具能見度的熊本市中心水道町，昨（21）日正式開業。新址鄰近熊本市主要商業區及交通樞紐，營業空間擴大約兩倍，透過更完善的營運環境與服務品質，滿足企業及個人客戶多元金融需求。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。