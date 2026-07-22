國票金設立副董 王世堅批酬庸不成體統、獲利最低年薪還高達2,000萬元

國票金（2889）在改選後由泛公股掌控但卻設立副董事長職務予非民股最大股東，立委王世堅今於立院財委會質詢，國票金不但是國內金控規模最小，獲利也最低，卻有著很奇怪的人事開銷竟然設有副董事長，年薪還高達2,000萬，比八大公股行庫都還高，看在所有公民營行庫眼裡簡直不成體統。

王世堅表示，國票金在所有金控不但規模最小，獲利也最低，卻竟然設有副董事長，年薪還高達2,000萬元，對比其他公股金控董事長，國營臺灣金年薪才300萬，其他泛公股頂多500-1,000萬元，遑論獲利更高的民營大金控都沒有設置副董事長，偏偏全國最小的金控設有副董事長。

財政部長莊翠雲回應，在國票金章程中規定必要時得設置副董事長，選任方式依公司法規定。國票金自2011年開始設有副董事長，她強調目前雖然公股掌控但也有民股，是共治局面。

王世堅進一步指出，現在既然股份高於民股，乾脆畢其功於一役合併國票金，由公股行庫經營整頓。當初設立副董完全百分之百酬庸，只有董事長因故不能視察職務時代理，舉凡多年經營董事長不能視察根本沒幾次，有何需要副董事長代傳給董事長，然後年薪2,000萬，看在所有公民營行庫眼裡都不成體統，財部也不能總以非直屬投資業務帶過，畢竟是財部要求公股行庫介入。

莊翠雲表示，現在首先推動讓國票金公司治理上軌道，及提升經營績效，至於後續下一步在兼顧相關法規、市場機制及員工權益下考慮合併，會納入研議。而目前四家公股金控投信已在推動合併成一家，讓市場規模更大。