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公股金飯碗變屎缺？銀行櫃員揭一心多用「地獄日常」：根本喘不過氣

聯合新聞網／ 綜合報導
一位櫃員在Dcard上分享，銀行業的工作環境和員工壓力問題引起不少同業在網路上討論。 示意圖／ingimage
一位櫃員在Dcard上分享，銀行業的工作環境和員工壓力問題引起不少同業在網路上討論。 示意圖／ingimage

隨著金融業的競爭加劇，銀行業的工作環境和員工壓力問題日益嚴重。一位在某泛公股銀行工作的櫃員在Dcard上分享，許多從業者面臨著無法承受的工作負擔與焦慮感，讓她們對於這份工作的未來感到迷茫。

這名銀行櫃員指出，工作中不僅需要處理繁瑣的法令遵循和報表，還要面對老舊的辦公環境和缺乏基本設施的困境，例如蟑螂和冷氣故障等問題，她表示，這樣的環境讓她每天都感到心情低落，工作效率也因此受到影響。

此外，原po更指出，銀行最近很缺人，手邊的工作又多了幾項經辦，總是要一心二用處理多項業務，每天忙到幾乎沒什麼時間喝水、上廁所，中午休息時間也很短幾乎沒休息到， 還要持續保持著整天快節奏高效率的工作狀態，累到每天下班就常常不小心睡著，這樣的情形連同事都笑原po的位置是個「屎缺」。

種種令原po心累的狀況不斷發生，也讓她萌生想離職的念頭，然而其家人朋友們都一直勸她再想想，大家都覺得銀行業是很好的工作，甚至還跟原po表示，去外面的企業上班會更累。

文章一出，有網友留言指出，「外界只看到銀行光鮮亮麗和高薪的一面，剛入行的壓力真的滿大的」、「我也是剛到公股銀行三個月的新人，實在沒有很喜歡無限的自行查核」、「我也在泛公股，辦公室髒到我每天過敏」、「勇敢換吧，再怎麼差也不會比現在差了」、「若是最後還是覺得銀行好，再考回來就可以了」，不過也有人表示，「我是在民營待了2、3年才轉泛公股，每天上班根本就像在天堂，不論來客量或是業績壓力都小民營好幾倍」。

然而，據媒體報導指出，台灣銀行業雖具備優渥的薪酬福利與年終獎金，但前線行員長期承受個人業績壓力、繁重業務及考照要求，常需在下班後自費取得信託、壽險、產險、外匯等多張證照，還得面對客戶抱怨與內部繁瑣的行政考核，導致新人流動率居高不下。

面對AI帶來的變革，銀行高層對員工使用AI工具的能力要求也逐漸提高，也讓部分中高齡員工擔心，若無法跟上趨勢，恐影響考績表現、遭到邊緣化，甚至提前產生失業危機感。雖然導入AI有助提升工作效率，但實務上也有行員反映，工作量與節奏反而更加緊湊，從客戶互動、行政管理到績效考核，都逐漸依賴AI工具，甚至參考AI評比結果。

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