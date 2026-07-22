貝萊德：中東緊張情勢再起 但仍維持風險偏好

貝萊德智庫指出，中東緊張情勢再起，使總體環境更脆弱，但仍不足以改變偏好風險資產的立場。成長維持韌性、通貨膨脹逐步降溫，仍是主要預期的基本情境。

中東衝突再度升溫，但貝萊德認為，從油價市場的表現來看，投資人對情勢的解讀相對平靜。遠期油價漲幅仍平穩，反映市場相信全球原油供應足以消化這波中斷的衝擊。

貝萊德分析，原油庫存水準高於過往、需求調整機制、財政政策具支持性、AI 持續帶動資本支出，都有助於緩和這波衝擊，至今尚未對全球總體經濟前景造成實質改變。預估這場衝突將使2026年全球國內生產毛額（GDP）成長率減少約 0.4個百分點，其中約0.3個百分點已反映在目前的市場價格之中。

貝萊德維持風險偏好的另一項理由，是企業獲利成長依然明顯超越不斷攀升的資金成本。市場目前已預期美國政策利率將維持在較高水準，而長天期公債殖利率也反映出市場對通膨持續偏高的疑慮。

不過，貝萊德強調，利率走高並不必然代表股市走弱。企業如果具備定價能力，能將上升的成本轉嫁給消費者，進而支撐營收與獲利。這也是市場預期持續維持在高檔的重要原因。

市場共識目前預估，S&P 500指數2026年獲利將成長 25%，較三個月前的18%大幅上修。只要企業獲利成長維持格外強勁，並足以抵消利率上升的影響，貝萊德就仍然偏好美股甚於長天期公債。