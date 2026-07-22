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Basel III槓桿監理見效 央行研究：有效抑制銀行過度槓桿

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

中央銀行最新季刊專文指出，2008年全球金融危機後推動的Basel III資本監理改革已逐漸展現成效。有效抑制銀行過度槓桿，有助降低景氣循環衝擊。

央行最新季刊專題「台灣銀行業資本比率、槓桿比率與循環變數關係之探討─兼論銀行放款行為」，作者廖俊男、張天惠分別為中央銀行行務委員及經濟研究處研究員兼科長。

央行研究指出，金融危機前，銀行放款普遍具有「順景氣循環」特性，也就是景氣好時積極放款、快速擴張資產負債表；景氣反轉時則同步縮減放款、加速去槓桿，進一步放大景氣波動，2008年全球金融危機便是最典型案例。為避免金融機構過度運用槓桿，國際清算銀行（BIS）轄下巴塞爾銀行監理委員會（BCBS）於Basel III新增「槓桿比率」規範，作為傳統風險加權資本適足率的補充監理工具。

此次研究以2005年上半年至2023年下半年為樣本期間，涵蓋9家本國公股銀行及20家民營銀行，共29家銀行，透過追蹤資料迴歸分析及兩階段最小平方法（2SLS），比較Basel III實施前後，第一類資本比率、資本適足率及槓桿比率與景氣循環、信用循環的關聯性。

研究結果顯示，在整體樣本期間，不論公股或民營銀行，第一類資本比率及資本適足率大多呈現順景氣循環，也就是景氣愈好，資本比率愈高；相較之下，槓桿比率的順景氣循環程度則相對較低，信用循環的影響則因銀行類型而有所不同。

進一步比較Basel III實施前後差異發現，在新制上路前，銀行的第一類資本比率、資本適足率及槓桿比率均呈現明顯順景氣循環；但Basel III實施後，雖然資本比率仍維持順景氣循環，槓桿比率的循環性已明顯下降，部分銀行甚至呈現逆景氣及逆信用循環，代表銀行在景氣擴張期間對槓桿擴張更為克制，監理規範已發揮一定效果。

研究也發現，第一類資本比率及資本適足率與信用循環並無明顯關聯，顯示Basel III新增的槓桿比率，確實補足傳統風險加權資本監理的不足，成為抑制銀行過度槓桿的重要工具。

此外，央行也分析銀行放款增加時的資產負債結構變化。結果顯示，當銀行擴大放款時，資產負債表同步擴張，銀行會同時增加負債與資本，但仍以增加負債作為主要資金來源，而非大幅增資。值得注意的是，Basel III實施後，不論公股或民營銀行，這種以負債支應放款成長的現象更加明顯。

研究指出，在存放款利差縮小、銀行競爭日益激烈的環境下，銀行為擴展授信業務，仍有透過負債支應資產成長的傾向，因此更需要透過完善的資本與槓桿監理制度，確保金融體系穩健。

央行表示，Basel III新增槓桿比率監理制度，不依賴風險權數或違約率計算，能更直接監督銀行整體資產負債表規模，有助避免景氣過熱期間過度槓桿操作，也能降低景氣反轉時大幅去槓桿對經濟造成的衝擊。

央行 中央銀行

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