數位資產類別日趨成熟 比特幣角色持續演變

富達國際指出，比特幣長期投資價值正逐步獲得更多結構性因素支持，包括機構投資人參與度提升、市場基礎設施改善，以及監管環境日趨明確等。長期成長潛力已成為亞太區投資人考慮投資數位資產首要原因，顯示市場正逐漸擺脫短線交易思維模式。

富達國際亞太區數位資產策略總監黎樂知表示，隨著數位資產市場日漸成熟，投資人逐漸不再只將比特幣視為投機性資產，而視為多元化投資組合中的潛在長期配置選項。

黎樂知指出，雖然比特幣目前仍低於在2025年底創下的歷史高點，但投資價值已不再僅取決於短期價格波動。隨著資產類別逐漸成熟，在市場深度提升與波動性降低的情況下，未來報酬率可能趨於溫和。

黎樂知表示，更重要的是，全球加密貨幣市場總市值於2026年6月底達到2.2兆美元，數位資產正逐步成為全球投資市場的重要組成部分。比特幣長期投資觀點受惠於風險報酬特性獨特、機構採用規模持續擴大、市場韌性提升等因素。

此外，黎樂知認為，投資人應以看待其他資產配置的相同角度來評估數位資產，重視長期投資目標、分散風險效益，以及適當的配置比例。對於具備相應風險承受能力的投資人而言，在不改變長期投資紀律的前提下，適度配置比特幣有機會進一步提升投資組合分散效果。