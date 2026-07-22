金管會和央行共管穩定幣 陳冲：恐怕兩個和尚沒水喝

虛擬資產服務法在6月30號由立法院三讀通過，對此新世代金融基金會董事長陳冲今日以「穩定不穩定 一念之間」為題發文指出，金管會雖然是主管機關，但是在該法中被規定要會商央行同意穩定幣的發行，可能會變相造成兩個和尚沒水喝，或是業者沒飯吃的窘狀。

對於虛擬資產服務法，陳冲指出，圈內人士多為此業務由登記管理邁入許可制額手稱慶，不過就穩定幣言，環顧歐、美、日及港新的先後立法例，時效確實已較落後。他也反問，這種裡應外合，順應潮流的立法，對國內數位金融的發展，是順水推舟?還是揠苗助長?

陳冲認為，加密貨幣欠缺內在價值，但涉及新世代階級翻身，對內控良好的加密幣，不反對然也不必鼓勵；但政府不能只管洗錢防制不管正常業務。至於穩定幣，因有全額支撐發行，且能強化支付(尤其跨境跨域或供應鏈)效率，雖未等同legal tender，但值得鼓勵，不過各國貨幣當局未必樂見，高層宜確定主管機關及法律架構，最忌三個和尚沒水喝的狀況。

陳冲表示，此次虛擬資產立法方向，大致與新世代金融基金會兩三年前的呼籲相類，不過近二年來因時空演變，台灣在法制推動上，瞻前顧後，已失先機，如在美國天才法案立法前發動，或許還有「一線商機」，未來本幣穩定幣大概只能扮演象徵性角色，至於在台灣發行美元穩定幣，替老大哥助威，充其量在供應鏈金融上微弱發聲。

陳冲進而指出，可惜的是，因去年六月的政策宣示，北京也失良機，因意識形態將DeFi的商機拱手讓予美國；他並回憶去年路過香港，與財經庫務首長餐敘，猶感覺港方對手握的兆元境外人民幣，猶存雄心壯志(當時他提到港幣以美元十足發行，本質上就是Non-digital stablecoin，何須立法?必然另有所圖)，對未來offshore-RMB穩定幣信心滿滿，可惜非戰之罪，功敗垂成。他也感嘆，未來美元如因此繼續獨領風騷，美債好景不衰，也是機運使然。

反觀台灣，陳冲以Better late than never指出，未來至少在虛擬資產相關交易上，好歹得以本幣穩定幣交易結算，VASP也不必只搭理洗錢等非正常業務，對虛擬資產的正常事務也必須全套列管，投資人權益自然較有保障，當然主管機關的人力勢必吃緊。

陳冲觀察，與以往各部會相互禮讓比較，本法的主管機關，由金管會獨力承擔，有點悲壯，但也是有為政府應有的決策。至於以業界殷盼的穩定幣言，金管會雖為主管機關，依第34條規定應會商中央銀行「同意」(而非僅洽央行意見)，造成央行實質上的否決權，是否變相形成兩個和尚沒水喝(業者沒飯吃?)的窘狀，需拭目以待。

看國內各部會一片謙讓，碰巧在「虛擬資產服務法」三讀後，幾乎同日美歐約140家商業巨擘組成聯盟，高調推出Open USD(OUSD)的構想，震動業界。

陳冲進而分析，表面上這不過是2019年轟動出場卻胎死腹中的Libra 2.0，其實因天才法案後法律環境的變更，參與者策略的轉型，OUSD叫好又賣座的機會大增，惋惜的是，在大片名單中沒看到台灣科技巨頭的身影，他記得去年12月11日在台北穩定幣論壇中，猶見二三家大咖出沒：「而今完全棄守了嗎?台灣官方在SWIFT已然缺席！」他直言，民間如在未來全球聯盟中也無角色，在國際經貿圈的邊緣化實在令人憂心，也反問政府大戰略的思維到底在哪?

至於穩定幣與政府戰略思維何干？陳冲則指出，高層如沒讀通川普的「海湖莊園協議」，也不妨讀讀Libra當年首席發想人Morgan Beller的文章：Stablecoins Are Defense Tech，應該有點啟發。