日圓貶破163、近40年新低 國銀估恐有續貶可能

美元持續走強，日圓則不斷貶值，日圓兌美元匯率升破163日圓關卡，為1986年以來新低。國銀分析指出，儘管日本官方干預風險仍高，但在美日利差尚未明顯收斂前，日圓仍有進一步走弱空間。

國銀表示，日圓兌美元近期連日走貶，在美元強勢帶動下，日圓持續承壓。雖然市場高度關注日本政府是否再度進場干預匯市，但預期在官方採取行動前，日圓仍有續貶可能，可留意165關卡。

國銀進一步指出，日本政府曾於4月28日至5月27日期間投入約11.7兆日圓干預匯市，但日圓目前仍逼近近40年低點，顯示單靠外匯干預措施難以扭轉匯率走勢，市場仍主要受美日利差及美元強勢等基本面因素主導。因此，即使日本政府再次出手干預，預料僅能暫時抑制日圓跌勢，匯價回落幅度可能相對有限。

在美國聯準會降息路徑仍具不確定性、美元維持強勢背景下，日圓短期恐仍偏弱整理，市場除關注美國貨幣政策動向外，也須留意日本官方是否祭出新一輪匯市干預措施，以及其對市場的實際影響。