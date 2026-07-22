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擴大多元市場籌資 富邦人壽境外發3.5億美元次順債

中央社／ 台北22日電

富邦人壽今天表示，7月21日重返境外債券市場籌資，透過全資持有的新加坡子公司Fubon Life Singapore Pte. Ltd.在境外債券市場完成3.5億美元（約新台幣113.2億元）15年期首10年不可贖回的次順位公司債券定價，進一步充實資本體質和強化資本適足水準。

富邦人壽今天透過新聞稿指出，此次發行是繼2025年9月首檔境外美元次順位公司債發行後的第二檔境外債券市場發行。透過這次發行也成功完成首檔15年期首10年不可贖回結構發行，進一步充實資本體質和強化資本適足水準。

富邦人壽指出，此次發行也彰顯公司繼今年5月在國內債券市場完成新台幣200億元次順位公司債發行後在海外成功籌資的成果，顯示國內外債券機構投資人在2026年保險業正式接軌IFRS 17與新一代清償能力制度（TIS）後對富邦人壽的認可，也擴大多元市場籌資規模。

富邦人壽此次透過全資持有的新加坡子公司FubonLife Singapore Pte. Ltd.在境外債券市場完成3.5億美元（約新台幣113.2億元）15年期首10年不可贖回之次順位公司債券定價，發行利差為T10Y+133基點（以10年期美國公債利率為基準利率，1基點為0.01個百分點），發行收益率為5.95%，票面利率為5.87%，債券發行評級為 BBB+/BBB+（標普/惠譽）。

儘管美國公債利率自美伊衝突爆發以來受油價波動和通膨疑慮影響而劇烈波動，此次發行最終投資人訂單總規模超過19億美元，超額認購逾5.4倍。投資人地區分布亞太地區佔89%，其他佔11%。

富邦人壽 債券 公司債

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