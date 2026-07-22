富邦人壽重返境外債券市場 發行3.5億美元次順位公司債

富邦人壽於7月21日重返境外債券市場籌資，透過全資持有之新加坡子公司Fubon Life Singapore Pte. Ltd.在境外債券市場完成3.5億美元（約新台幣113.2億元）15年期首10年不可贖回之次順位公司債券定價，發行利差為T10Y+133基點（以10年期美國公債利率為基準利率），發行收益率為5.95%，票面利率為5.87%，債券發行評級為 BBB+/BBB+（標普/惠譽）。

本次發行為富邦人壽繼2025年9月首檔境外美元次順位公司債發行後之第二檔境外債券市場發行。公司透過本次發行也成功完成首檔15年期首10年不可贖回結構發行，進一步充實資本體質和強化資本適足水準。本次發行另彰顯公司繼2026年5月在國內債券市場完成新台幣200億元次順位公司債發行後於海外成功籌資之成果，顯示國內外債券機構投資人在2026年保險業正式接軌IFRS 17與TIS新制後對富邦人壽的高度認可，亦擴大多元市場籌資規模。

儘管美國公債利率自美伊衝突爆發以來受油價波動和通膨疑慮影響而劇烈波動，本次發行在向市場公告後即廣受機構投資人關注，最終投資人訂單總規模超過19億美元，超額認購逾5.4倍。投資人地區分布亞太地區占89%，其他占11%。投資人結構基金/資產管理公司占74%，保險/退休基金占 9%，銀行、私人銀行及其他占17%。

Citigroup、Crédit Agricole CIB、J.P. Morgan、Morgan Stanley為本次發行之主辦承銷商。