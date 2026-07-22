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歷次大盤漲逾千點後市表現仍可期 法人看好主動台股 ETF

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股單日收盤漲千點以上後市平均表現佳。（資料來源：CMONEY、2026/7/21）
台股單日收盤漲千點以上後市平均表現佳。（資料來源：CMONEY、2026/7/21）

台股21日收盤大漲1,783.17點，收在44,232.87點，漲幅4.2%，不但收復44,000點大關，也創下單日收盤最大漲點。根據群益投信統計資料顯示，過去大盤單日收盤大漲千點以上共有14次，後市平均表現來看不但是正報酬，且勝率也很高，顯示市場在激情大漲後表現仍可期。

市場法人表示，統計主動式台股ETF在21日單日表現，其中有18檔打敗大盤，21檔平均漲幅達5.3%勝過大盤的4.2%。因此，建議投資人現階段，可以能因應市場而主動靈活選股策略的主動式台股ETF來介入台股。

群益投信台股主動式ETF團隊表示，統計大盤在過去單日收盤上漲千點以上共有14次，後5日、後10日、後20日、後40日、後60日平均漲幅分別為2.81%、2.86%、8.81%、20.31%、29.8%，平均上漲機率後一月以後都百分百。

群益投信台股主動式ETF團隊建議，投資人可以選擇具攻守兼備靈活操作特性的台股主動式ETF。因為在大盤盤整期間，主動式ETF可精選蓄勢待發潛力股，而在多頭時期可積極加碼成長性產業，以更大程度地尋求超額報酬機會。

主動群益台灣強棒ETF（00982A）經理人陳沅易表示，台股在回到季線支撐點附近後有撐，判斷加權指數在前波低點42,000~月線43,000點有較強支撐，AI帶動科技業訂單仍供不應求，長多趨勢不變。台股後市來看，整體來看，Agentic AI應用需求強勁，CSP及企業需求仍無法被滿足，因此判斷AI基礎設施硬體及半導體供應鏈仍會維持強勁成長動能。可逐步分批布局成長動能與基本面良好的中長線趨勢標的。

主動群益科技創新（00992A）經理人陳朝政強調，在產業面確認人工智慧需求將持續爆發，且全球先進製程擴產動能無虞的背景下，大盤預期將維持高檔震盪偏多的強勢格局。AI供應鏈長短料問題將在下半年更為顯著，台廠可望同步受惠；關鍵材料：玻纖布、CCL、記憶體、ABF載板、Wafer、以及被動元件，多項材料短缺預計將延續至2026年底甚至 2027 年。因此看好半導體先進製程、半導體設備、通訊等族群，AI應用以及提高生產力族群亦看好。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 群益

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