金控股盤後鉅額交易 罕見三漲停、一跌停價

金控股昨（21）日盤後鉅額交易出現極端分化的罕見狀況，富邦金（2881）、國泰金（2882）與凱基金（2883）都出現漲停價配對成交，元大金（2885）卻爆出600張跌停價配對交易，引發市場關注。

據證交所統計，昨日共五檔金控股有盤後鉅額交易，包括國泰金、富邦金、中信金、凱基金、元大金。其中，富邦金共二筆，其中一筆出現320張以一般交易時間漲停價135.5元成交，總金額4,336萬元；國泰金共一筆400張，全數以漲停價103元成交，總金額4,120萬元；凱基金也是一筆，總量1,500張以漲停價32.5元成交，總計4,875萬元；三大金控股盤後溢價成交，反映機構法人對金控股後市強烈看好與卡位意願。

另外，元大金昨日除息，每股配發現金股利1.8元，股價開低走高，終場漲0.2元收61.3元；盤後也有一筆鉅額交易，以一般交易時間的跌停價55元配對成交，共600張、金額3,300萬元。

法人分析，元大金此筆跌停配對交易並非基本面看空，應是典型的「除息後法人再買回」節稅操作，因特定大股東與外資或法人機構間有不同的稅務考量，透過盤後協議折價交割，能達到雙方避險與扣繳稅額最佳化的目的。