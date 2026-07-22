隔拆利率攀高 資金趨緊

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

中央銀行持續進場調節匯市、阻止新台幣過度貶值，市場資金面也出現明顯變化。根據央行最新統計，截至7月21日，央行本月已減量發行定期存單3,033億元，新台幣資金持續自市場回收，帶動金融業隔夜拆款利率（隔拆利率）攀升至0.828%，攀6月初以來新高，反映短期市場流動性較先前趨緊。

金融人士指出，7月以來外資持續賣超台股，並兌換美元匯出，造成新台幣貶值壓力。為維持匯市穩定，央行拋售美元、買進新台幣調節，阻貶同時，也大量回收資金，使市場流動性下降。

由於市場資金遭回收，央行同步調整公開市場操作，減少定期存單發行規模，以適度釋出部分流動性，避免市場資金過度緊縮。統計顯示，截至7月21日，央行本月累計減發定期存單3,033億元。

從整體存單水位觀察，截至7月21日止，央行定期存單未到期餘額降至6兆1,074億元，較今年元月初的7兆4,065億元大幅減少1兆2,991億元，顯示今年以來央行已逐步降低存單規模，市場資金環境與匯市調節操作密切連動。

市場人士分析，近期央行一方面透過公開市場減少存單發行，另一方面又因進場阻貶新台幣而回收市場資金，兩操作交互作用，反映央行持續在維持匯率穩定與資金流動性之間取得平衡。

央行 中央銀行

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