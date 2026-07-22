聽新聞
0:00 / 0:00

台幣爆巨量 央行「清場定價」

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
台股21日報復性大漲1,783點、新台幣匯市爆43.53億美元巨量，央行尾盤「清場定價」，新台幣貶勢收斂，以32.345元收盤，貶值9.7分，總成交量擠進史上第六大成交量。 路透
台股21日報復性大漲1,783點、新台幣匯市爆43.53億美元巨量，央行尾盤「清場定價」，新台幣貶勢收斂，以32.345元收盤，貶值9.7分，總成交量擠進史上第六大成交量。 路透

台股昨（21）日報復性大漲1,783點、新台幣匯市爆43.53億美元巨量，央行尾盤「清場定價」，新台幣貶勢收斂，以32.345元收盤，貶值9.7分，總成交量擠進史上第六大成交量，顯示近期外資資金進出仍持續影響匯市波動。

匯銀主管說，依目前市場觀察，今天32.5元整數關卡將成重要心理價位。由於出口商仍有相當充足的美元部位，即使盤中貶破32.5元，也不排除在出口商拋匯下，再度出現「刺穿後收回」走勢。

昨天匯市尾盤，央行明顯主導收盤價。匯銀人士透露，央行昨天下午3時30分過後，即電話要求部分買方撤單，使得市場流動性快速下降，最後15分鐘甚至形成明顯「真空帶」，使得匯價由32.44元左右，一路拉回至32.345元作收。

昨天台股大漲，但外資仍小幅賣超台股約43億元，新台幣匯市則持續上演高成交量與劇烈震盪行情。新台幣匯價昨天盤中高低震盪超過2角。匯銀人士指出，雖然台股大漲，但真正支撐盤勢的是內資買盤，外資昨天對台股僅小幅賣超，在匯市匯出動作明顯加大，估計全天匯出金額約27億美元，使新台幣承受貶值壓力，也讓成交量持續維持歷史高檔。

匯銀分析，昨天新台幣全天實際成交大多落在32.43元附近，盤中由於外資持續匯出美元，加上出口商在32.4元以上價格積極拋匯，形成買賣雙方激烈拉鋸，導致匯價單日波動超過2角。

今年外匯市場成交量明顯放大，反映資金流動速度持續加快。根據市場統計，歷史成交量前十大交易日中，今年就占了七次，今年最大量出現在6月9日的47.46億美元，顯示外資資金大幅進出已成為匯市新常態。

台股 台幣 央行

延伸閱讀

台股強漲難擋外資匯出 新台幣收貶成交量創史上第6大

台幣逆轉秀 終止連四黑

匯市最前線／台幣32.1~32.5元波動

台股多頭大反攻改寫史上最大漲點紀錄 一法則預告重啟攻勢機會75％

相關新聞

壽險百億神單 狂賣2,800億

全球股市維持高檔震盪，帶動投資型保單買氣延續，壽險業「百億神單」再加四張。據統計，截至2026年前六月，共有12張保單銷售突破百億元，其中十張為投資型商品、一張為利變型商品、一張為分紅保單，合計銷售金額逼近2,800億元。

中信銀「東京之星」分行喬遷

因應日本熊本地區產業聚落快速發展及金融服務需求持續成長，中國信託商業銀行子行─東京之星（Tokyo Star Bank）將熊本分行由原本熊本站前據點，遷至更具能見度的熊本市中心水道町，昨（21）日正式開業。新址鄰近熊本市主要商業區及交通樞紐，營業空間擴大約兩倍，透過更完善的營運環境與服務品質，滿足企業及個人客戶多元金融需求。

兆豐銀主辦技鋼科技聯貸

AI需求持續攀升帶動下，由兆豐銀行、第一銀行及國泰世華銀行共同統籌主辦之技嘉科技集團旗下「技鋼科技股份有限公司」470億元聯合授信案，昨（21）日由技嘉暨技鋼科技葉培城董事長、兆豐銀行董事長董瑞斌、第一銀行董事長邱月琴及國泰世華銀行總經理鄧崇儀共同完成簽約。該案吸引15家金融機構參與，達2.11倍的超額認購。

台企銀科技打詐 建防護網

台企銀持續強化金融機構防詐機制，透過科技防詐、臨櫃關懷、員工教育訓練及防詐宣導等多元措施，全面提升防制詐騙效能，並持續精進防詐攔阻及異常帳戶管理機制，打造更完善的金融安全防護網。各項防詐措施相輔相成、持續精進下，該行防詐成效顯著，本年度警示帳戶發生數較去年同期下降近四成，展現防制金融詐騙的具體成果。

券商系統出包 挨罰360萬

台新證券合併後連四度系統出包，金管會昨（21）日宣布重罰360萬元、寫券商史上最大罰單，並祭出資本、業務及人事三重約束。台新證資本適足率將降到264%，三個月內不得申請新增業務。

國銀以房養老 全年核貸衝百億

以房養老核貸額全年首度挑戰百億元。據金管會昨（21）日公布統計，2026年上半年國銀新增核貸671件、51.5億元，新增核貸額已達去年全年史上最高紀錄96億元的逾半；若下半年維持目前成長動能，全年可望突破百億元、再締新猷。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。