台幣爆巨量 央行「清場定價」

台股昨（21）日報復性大漲1,783點、新台幣匯市爆43.53億美元巨量，央行尾盤「清場定價」，新台幣貶勢收斂，以32.345元收盤，貶值9.7分，總成交量擠進史上第六大成交量，顯示近期外資資金進出仍持續影響匯市波動。

匯銀主管說，依目前市場觀察，今天32.5元整數關卡將成重要心理價位。由於出口商仍有相當充足的美元部位，即使盤中貶破32.5元，也不排除在出口商拋匯下，再度出現「刺穿後收回」走勢。

昨天匯市尾盤，央行明顯主導收盤價。匯銀人士透露，央行昨天下午3時30分過後，即電話要求部分買方撤單，使得市場流動性快速下降，最後15分鐘甚至形成明顯「真空帶」，使得匯價由32.44元左右，一路拉回至32.345元作收。

昨天台股大漲，但外資仍小幅賣超台股約43億元，新台幣匯市則持續上演高成交量與劇烈震盪行情。新台幣匯價昨天盤中高低震盪超過2角。匯銀人士指出，雖然台股大漲，但真正支撐盤勢的是內資買盤，外資昨天對台股僅小幅賣超，在匯市匯出動作明顯加大，估計全天匯出金額約27億美元，使新台幣承受貶值壓力，也讓成交量持續維持歷史高檔。

匯銀分析，昨天新台幣全天實際成交大多落在32.43元附近，盤中由於外資持續匯出美元，加上出口商在32.4元以上價格積極拋匯，形成買賣雙方激烈拉鋸，導致匯價單日波動超過2角。

今年外匯市場成交量明顯放大，反映資金流動速度持續加快。根據市場統計，歷史成交量前十大交易日中，今年就占了七次，今年最大量出現在6月9日的47.46億美元，顯示外資資金大幅進出已成為匯市新常態。