數位金融可全年無休提供服務 童子賢：發展、監理須同步

台灣玉山科技協會理事長暨和碩（4938）董事長童子賢昨（21）日指出，隨著區塊鏈、虛擬資產等數位金融科技快速進展，數位金融可全年無休提供服務，但要留意可能潛藏的安全性問題，數位金融科技發展與監理須同步。

針對台灣在太空領域布局，他認為台灣已具備發展自主衛星實力，可負擔20至50顆自主衛星，呼籲應展現投入企圖心。

童子賢昨日在「鏈上未來：台灣虛擬資產監理元年 產業布局新商機」論壇表示，討論虛擬資產、運用區塊鏈等數位金融科技，可以讓整個金融體系更聰明，數位金融可全年無休提供服務。

童子賢表示，數位金融帶來效率、便利性與生產力的提高，但同時可能潛藏陰影，要有足夠的安全性配套，才能放心享受，數位金融科技的發展與監理須同步。

童子賢日前也在國科會提出「民間太空基金」構想，童子賢昨日分析，無論是低軌衛星或同步衛星，台灣應更積極投入展現企圖心。