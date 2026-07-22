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掌握鏈上商機 市場焦點

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

隨著虛擬資產專法推進，國內企業與金融機構如何掌握鏈上金融新商機成為市場焦點。2026玉山安侯論壇邀集專家討論Web3金融發展，與會人士指出，穩定幣可望成為跨境支付與資金調度的重要工具，金融業應結合Web2與Web3生態，透過與VASP及新創合作，提升台灣數位金融競爭力。

傳統金融轉型上，KPMG安侯建業數位創新服務副總經理林大中表示，全球金融體系面臨「台鐵換高鐵」的轉型，將聚焦兩方向，包括資金移轉效率提升，如穩定幣發行與流通，及資產上鏈多元化，如RWA與存款代幣。

KPMG安侯建業顧問部營運長賴偉晏指出，銀行不可能缺席未來Web3金融體系，但面對新技術導入、系統介接及組織轉型等挑戰，需建立策略，透過生態圈合作推動應用落地。

國泰金控副總經理暨國泰世華銀行數位長陳冠學表示，傳統金融不應與Web3切割，銀行核心價值仍在於「信任」。初期布局Web3時，託管業務將是重要基礎，冷熱錢包管理、法遵、資安及人才培育需同步強化。

臺灣金融科技協會名譽理事長蔡玉玲建議，台灣應從國際競爭角度布局，發揮「供應鏈金融」優勢，打造具全球吸引力鏈上金融應用。

政治大學金融科技研究中心主任王儷玲則呼籲，擴大RWA與穩定幣試辦規模，並採取更具彈性的行為監理模式，促進VASP與金融機構合作，加速台灣朝亞洲資產管理中心邁進。

穩定幣發展上，VASP公會副理事長韓昆舉認為，台幣穩定幣在零售支付效益有限，應聚焦金融市場交易與即時清算；相較一般穩定幣，更可推動由銀行發行、具存保保障的存款代幣，透過智慧合約提升跨行清算效率。

Tether亞太區機構客戶擴展總監陳君岳表示，企業導入穩定幣主要看重降低成本、提升資金效率及全天候流動性。

金融業 金融機構

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