小心一開盤就被砍倉 金管會籲：投資人先設夜盤風險提醒

國際市場波動加劇，金管會21日提醒，台股期貨、台積電期貨等19項商品，在夜盤期間不會被強制平倉，也不會對投資人發出追繳通知，但風險仍持續累積；建議投資人可與期貨商約定「簡訊提醒」及「模擬風險資訊」，避免隔日日盤一開盤就遭斷頭。

證期局副局長黃厚銘說，期貨交易在保證金低於維持水準（一般是75%）時，期貨商會對投資人發出追繳通知；當帳戶風險指標低於25%，則就會啟動平倉（即斷頭）。

但台股期貨、小型台指期貨、微型台指期貨、台指選擇權及台積電期貨等19項商品，在夜盤期間，期貨商不會強制平倉，也不會依一般程序發出追繳通知，容易讓交易人忽略保證金水位已大幅下降。

若夜盤行情劇烈波動，帳戶風險可能一路累積到隔天。

期貨商在日盤開盤前重新試算後，若風險指標低於25%，投資人就可能在開盤後立即遭強制平倉。

為補強風險控管，金管會已自2024年初推動兩項措施。第一，交易人可事先與期貨商約定，當夜盤帳戶原始保證金低於維持保證金時，由期貨商透過簡訊等方式即時提醒。

交易人收到通知後，可在日盤開盤前，透過網路銀行補繳保證金或調整部位，避免一開盤就被斷頭。不過，這項服務須由交易人主動與期貨商完成約定。

第二，期貨商可在夜盤收盤後，依收盤價提供模擬帳戶權益數、維持保證金及風險資訊，協助交易人提前評估資金缺口。