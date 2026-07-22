壽險百億神單 狂賣2,800億

全球股市維持高檔震盪，帶動投資型保單買氣延續，壽險業「百億神單」再加四張。據統計，截至2026年前六月，共有12張保單銷售突破百億元，其中十張為投資型商品、一張為利變型商品、一張為分紅保單，合計銷售金額逼近2,800億元。

其中，國泰人壽三系列投資型商品銷售額已超突破1,400億元，顯示投資型保單仍是今年新契約保費成長最大動能；富邦人壽、安達人壽、三商美邦人壽（2867）則為新進榜公司。

今年前六月，市場共有12張保單銷售突破百億元，其中國泰人壽以三張百億神單居冠，「月月泰利台外幣變額年金／變額壽險」前六月新契約保費收入超過650億元，穩居市場第一；「月月永溢台外幣變額年金／變額壽險」銷售逾590億元居次；「鑫超月得益台外幣變額年金／變額壽險」也達近210億元。

安聯人壽主力商品「吉利發發台外幣變額年金／變額萬能壽險」系列前五月銷售248億元，預估前六月約達300億元；元大人壽「元元致富台外幣變額年金／變額萬能壽險」系列商品累計245億元。

凱基人壽「一生傳富」系列前六月銷售逾135億元，凱基人壽指出，保戶可依風險屬性彈性配置資產，也能透過專業投信團隊代操類全委帳戶，兼顧保障與投資需求。台灣人壽「信鑫滿滿台外幣變額年金／萬能壽險」系列前六月銷售逾120億元；新光人壽「美富家外幣利率變動型終身壽險」銷售逾115億元，為目前唯一躋身百億神單的利變型商品。

6月新進榜商品包括富邦人壽「真豐利台外幣變額年金保險」，銷售近110億元，結合基金、ETF及類全委帳戶等多元投資標的，保戶可依市場變化調整投資組合，並搭配年金給付機制打造退休現金流。

安達人壽「富貴大贏家台外幣變額年金／萬能壽險」系列商品去年銷售亮眼突破200億元，今年前六月則已超過105億元，商品擁有業界少見的生命尊嚴提前給付保險金披著條款。

三商美邦人壽「金世紀多利台外幣變額年金／萬能壽險」系列前六月銷售同樣突破百億元。