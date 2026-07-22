券商系統出包 挨罰360萬

台新證券合併後連四度系統出包，金管會昨（21）日宣布重罰360萬元、寫券商史上最大罰單，並祭出資本、業務及人事三重約束。台新證資本適足率將降到264%，三個月內不得申請新增業務。

金管會是依證交法作懲處，依該法源最高罰鍰是600萬元，處台新證360萬元罰鍰已達六成，算是券商資安系統出包中，最重的一張罰單。

台新證券昨日表示，虛心接受主管機關的裁處及指導，將積極依主管機關指示檢討、改善。對於因合併系統整合準備不周全而受到影響的客戶、員工，台新證劵再次致上最深的歉意，且承諾將以具體作為回應主管機關、客戶及員工的期待。

台新證與元富證4月6日合併後，分別在4月7日、14日、20日及5月21日發生電子交易系統異常。證交所查核發現，台新證在系統規劃、壓力測試、程式驗證、營運持續演練及設備監控等環節均有缺失。

金管會認定，台新證未落實內控制度，除裁罰360萬元及警告，也要求資安缺失改善前，作業風險約當金額加計一倍。

受此影響，台新證資本適足率將從6月底318%下滑54個百分點到264%，僅略高於發行ETN所需的250%門檻。

官員說，若後續股市上漲、券商風險部位擴大，資本適足率可能進一步下滑，壓縮業務擴張空間。