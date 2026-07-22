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國銀以房養老 全年核貸衝百億
以房養老核貸額全年首度挑戰百億元。據金管會昨（21）日公布統計，2026年上半年國銀新增核貸671件、51.5億元，新增核貸額已達去年全年史上最高紀錄96億元的逾半；若下半年維持目前成長動能，全年可望突破百億元、再締新猷。
截至6月底，16家國銀以房養老累積核貸1萬1,011件、核貸額656億元。第2季新增348件、28億元，件數寫開辦十年來同期新高，核貸額更創史上同期新高，且雙雙高於首季的323件、23.6億元。以房養老自2015年開辦後，長期維持溫和成長。2015年至2024年間，每年新增件數多落在760至1,200件、核貸額約45至65億元，換算每季約新增200至300件、12至16億元。
但2025年出現明顯轉折，全年新增1,359件、96億元，件數及金額雙創史上新高。2026年在高基期下未見降溫，上半年件數已達去年全年的49.4%，金額進度更超過一半，顯示需求熱度仍在延續。
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