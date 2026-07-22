台企銀科技打詐 建防護網

台企銀（2834）持續強化金融機構防詐機制，透過科技防詐、臨櫃關懷、員工教育訓練及防詐宣導等多元措施，全面提升防制詐騙效能，並持續精進防詐攔阻及異常帳戶管理機制，打造更完善的金融安全防護網。各項防詐措施相輔相成、持續精進下，該行防詐成效顯著，本年度警示帳戶發生數較去年同期下降近四成，展現防制金融詐騙的具體成果。

在科技防詐方面，台企銀持續導入創新金融科技運用XGBoost技術優化「天眼識詐模型」精準分析異常交易行為，有效提升詐欺風險偵測能力；同時於行動銀行App新增「轉帳暫停鎖」及「信任裝置管理」功能，進一步強化數位交易安全防護。此外，客戶申請新增約定轉入帳號時，系統可即時查詢轉入帳號風險狀態，自動攔阻高風險帳戶的約定設定，並同步提示櫃員進行風險提醒與關懷確認，將詐欺風險有效阻絕於源頭。

台企銀亦結合科技與人性關懷，深化臨櫃防護機制，推出「定期存款及大額款項支出關懷機制」，新增「指定聯絡人通知服務」，當客戶辦理定期存款解約或匯出大額款項時，系統將主動通知客戶預先指定的聯絡人，透過銀行與親友共同守護，建立更完善的雙重安全防線，且第一線行員更藉由「潛在被害人」臨櫃提醒機制，強化高風險交易辨識能力，有效降低重大財產損失風險。

台企銀除持續辦理防詐教育訓練，精進第一線員工辨識詐騙手法及關懷提問技巧外，也積極推動防詐教育向下扎根，上半年共舉辦59場防詐宣導活動，除針對薪資轉帳客戶辦理宣導，更深入校園、弱勢團體及偏鄉地區分享常見詐騙手法及實務案例，提升民眾防詐意識與自我保護能力。