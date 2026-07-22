聽新聞
0:00 / 0:00

台企銀科技打詐 建防護網

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

台企銀（2834）持續強化金融機構防詐機制，透過科技防詐、臨櫃關懷、員工教育訓練及防詐宣導等多元措施，全面提升防制詐騙效能，並持續精進防詐攔阻及異常帳戶管理機制，打造更完善的金融安全防護網。各項防詐措施相輔相成、持續精進下，該行防詐成效顯著，本年度警示帳戶發生數較去年同期下降近四成，展現防制金融詐騙的具體成果。

在科技防詐方面，台企銀持續導入創新金融科技運用XGBoost技術優化「天眼識詐模型」精準分析異常交易行為，有效提升詐欺風險偵測能力；同時於行動銀行App新增「轉帳暫停鎖」及「信任裝置管理」功能，進一步強化數位交易安全防護。此外，客戶申請新增約定轉入帳號時，系統可即時查詢轉入帳號風險狀態，自動攔阻高風險帳戶的約定設定，並同步提示櫃員進行風險提醒與關懷確認，將詐欺風險有效阻絕於源頭。

台企銀亦結合科技與人性關懷，深化臨櫃防護機制，推出「定期存款及大額款項支出關懷機制」，新增「指定聯絡人通知服務」，當客戶辦理定期存款解約或匯出大額款項時，系統將主動通知客戶預先指定的聯絡人，透過銀行與親友共同守護，建立更完善的雙重安全防線，且第一線行員更藉由「潛在被害人」臨櫃提醒機制，強化高風險交易辨識能力，有效降低重大財產損失風險。

台企銀除持續辦理防詐教育訓練，精進第一線員工辨識詐騙手法及關懷提問技巧外，也積極推動防詐教育向下扎根，上半年共舉辦59場防詐宣導活動，除針對薪資轉帳客戶辦理宣導，更深入校園、弱勢團體及偏鄉地區分享常見詐騙手法及實務案例，提升民眾防詐意識與自我保護能力。

機制 台企銀

延伸閱讀

央行示警比特幣 ATM 成詐騙溫床 美國受害損失暴增、長者成高風險族群

富邦金控發佈2025年永續報告書 綠色金融實績突破2.7兆元 加速推動脫碳進程

中華電衝 API 攻三大商機

2026玉山安侯論壇登場 談虛擬資產業布局新商機

相關新聞

壽險百億神單 狂賣2,800億

全球股市維持高檔震盪，帶動投資型保單買氣延續，壽險業「百億神單」再加四張。據統計，截至2026年前六月，共有12張保單銷售突破百億元，其中十張為投資型商品、一張為利變型商品、一張為分紅保單，合計銷售金額逼近2,800億元。

中信銀「東京之星」分行喬遷

因應日本熊本地區產業聚落快速發展及金融服務需求持續成長，中國信託商業銀行子行─東京之星（Tokyo Star Bank）將熊本分行由原本熊本站前據點，遷至更具能見度的熊本市中心水道町，昨（21）日正式開業。新址鄰近熊本市主要商業區及交通樞紐，營業空間擴大約兩倍，透過更完善的營運環境與服務品質，滿足企業及個人客戶多元金融需求。

兆豐銀主辦技鋼科技聯貸

AI需求持續攀升帶動下，由兆豐銀行、第一銀行及國泰世華銀行共同統籌主辦之技嘉科技集團旗下「技鋼科技股份有限公司」470億元聯合授信案，昨（21）日由技嘉暨技鋼科技葉培城董事長、兆豐銀行董事長董瑞斌、第一銀行董事長邱月琴及國泰世華銀行總經理鄧崇儀共同完成簽約。該案吸引15家金融機構參與，達2.11倍的超額認購。

台企銀科技打詐 建防護網

台企銀持續強化金融機構防詐機制，透過科技防詐、臨櫃關懷、員工教育訓練及防詐宣導等多元措施，全面提升防制詐騙效能，並持續精進防詐攔阻及異常帳戶管理機制，打造更完善的金融安全防護網。各項防詐措施相輔相成、持續精進下，該行防詐成效顯著，本年度警示帳戶發生數較去年同期下降近四成，展現防制金融詐騙的具體成果。

券商系統出包 挨罰360萬

台新證券合併後連四度系統出包，金管會昨（21）日宣布重罰360萬元、寫券商史上最大罰單，並祭出資本、業務及人事三重約束。台新證資本適足率將降到264%，三個月內不得申請新增業務。

國銀以房養老 全年核貸衝百億

以房養老核貸額全年首度挑戰百億元。據金管會昨（21）日公布統計，2026年上半年國銀新增核貸671件、51.5億元，新增核貸額已達去年全年史上最高紀錄96億元的逾半；若下半年維持目前成長動能，全年可望突破百億元、再締新猷。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。