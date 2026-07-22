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兆豐銀主辦技鋼科技聯貸

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
兆豐銀行、第一銀行與國泰世華銀行共同統籌主辦技鋼科技470億元聯貸案，由兆豐銀行董事長董瑞斌（左四）、技嘉暨技鋼科技董事長葉培城（左三）、第一銀行董事長邱月琴（左二）、國泰世華銀行總經理鄧崇儀（左五）、技鋼科技副董事長李宜泰（左一）、技鋼科技總經理侯智仁（右一）一同合影。兆豐銀行／提供
兆豐銀行、第一銀行與國泰世華銀行共同統籌主辦技鋼科技470億元聯貸案，由兆豐銀行董事長董瑞斌（左四）、技嘉暨技鋼科技董事長葉培城（左三）、第一銀行董事長邱月琴（左二）、國泰世華銀行總經理鄧崇儀（左五）、技鋼科技副董事長李宜泰（左一）、技鋼科技總經理侯智仁（右一）一同合影。兆豐銀行／提供

AI需求持續攀升帶動下，由兆豐銀行、第一銀行及國泰世華銀行共同統籌主辦之技嘉科技集團旗下「技鋼科技股份有限公司」470億元聯合授信案，昨（21）日由技嘉（2376）暨技鋼科技葉培城董事長、兆豐銀行董事長董瑞斌、第一銀行董事長邱月琴及國泰世華銀行總經理鄧崇儀共同完成簽約。該案吸引15家金融機構參與，達2.11倍的超額認購。

本聯貸案由兆豐銀行擔任額度統籌管理銀行、第一銀行擔任美元額度管理銀行、國泰世華銀行擔任永續貸款協調銀行，吸引共15家金融機構踴躍參與，認參金額達原定籌組目標的2.11倍，顯現銀行團對技嘉集團的技術實力及營運前景高度肯定。

技鋼隸屬國內科技巨擘技嘉科技集團，核心業務涵蓋AI伺服器、網路通訊設備、ODM客製化產品及資料中心解決方案之設計、研發及全球行銷業務，並與輝達、英特爾及AMD等國際晶片大廠維持深度的戰略合作關係。在2026年的最新布局中，技鋼聚焦於次世代直接液冷及浸沒式液冷技術的全面商用化，同時，亦領先市場推出相容最新世代AI晶片的超大型積體伺服器與整機櫃產品，結合彈性化的客製化設計服務，積極爭取全球一線大型資料中心的訂單，2026年營運展望樂觀，出貨動能可望再創歷史新高。

本聯貸案將支應技鋼業務快速成長所需之部分營運資金需求，協助公司持續深化AI伺服器、高效能運算等新世代AI基礎建設之全球布局；聯貸案條件設計上，將結合永續績效連結指標，將技嘉集團在溫室氣體排放減量、氣候變遷及資源使用等永續成果列為利率調整機制，積極鼓勵科技產業邁向低碳轉型。

兆豐銀行、第一銀行及國泰世華銀行長期支持半導體、AI、電子科技及數位基礎建設等關鍵產業發展，深耕聯貸市場多年，其中兆豐銀行自2020年以來已四度榮獲亞太區貸款市場公會（APLMA）評選為「台灣年度最佳聯貸銀行」，深受國內外機構及企業的高度信賴。

兆豐銀 第一銀行 技嘉

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