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中信銀「東京之星」分行喬遷

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
中國信託銀行昨日舉辦子行東京之星熊本分行喬遷開幕典禮，東京之星董事長蕭仲謀（右一）、總經理伊東武（左三）出席剪綵。中國信託銀行／提供
中國信託銀行昨日舉辦子行東京之星熊本分行喬遷開幕典禮，東京之星董事長蕭仲謀（右一）、總經理伊東武（左三）出席剪綵。中國信託銀行／提供

因應日本熊本地區產業聚落快速發展及金融服務需求持續成長，中國信託商業銀行子行─東京之星（Tokyo Star Bank）將熊本分行由原本熊本站前據點，遷至更具能見度的熊本市中心水道町，昨（21）日正式開業。新址鄰近熊本市主要商業區及交通樞紐，營業空間擴大約兩倍，透過更完善的營運環境與服務品質，滿足企業及個人客戶多元金融需求。

東京之星2014年起成為中國信託金融控股公司（2891）旗下百分之百持股之日本子行，結合中國信託遍布全球的海外據點網絡，強化日本與海外市場之間的金融服務合作，協助客戶掌握跨境投資、貿易往來及資產配置等商機。

為慶祝熊本分行新址喬遷，東京之星特別舉辦開幕典禮，包括東京之星董事長蕭仲謀與總經理伊東武、中國信託銀行資本市場執行長許俊仁、國際法金事業總處總處長林永健及國際個金事業總處總處長劉建虹，以及熊本縣、熊本市代表等重要貴賓共同出席，一同見證熊本分行的發展里程碑。董事長蕭仲謀致詞表示，熊本是一個擁有豐富歷史與蓬勃活力的地區，期待透過嶄新的分行據點，進一步扎根在地，持續提供更優質的金融服務，成為深受客戶信賴的銀行。

近年隨著大型半導體投資計畫及相關供應鏈企業相繼進駐，帶動當地就業機會增加、人口持續移入及商業活動蓬勃發展，熊本成為日本最受矚目的經濟成長區域之一，區域經濟呈現強勁成長動能，金融需求亦隨之提升，除企業融資及營運資金需求外，薪資管理、住宅貸款、財富管理與跨境金融服務等需求均穩定成長。東京之星2023年設立熊本事務所、2025年升格為分行，深耕九州市場，積極拓展與半導體相關企業、員工之服務接點。本次搬遷不僅反映對熊本發展前景的高度信心，亦展現中國信託持續投入地方經濟發展、服務客戶，伴隨客戶走向國際的承諾。

觀察到區域經濟成長及潛在國際企業投資增加，東京之星將持續強化實體據點及數位金融服務，提供更具競爭力的金融商品與解決方案，並結合集團跨境平臺優勢，協助企業及個人客戶掌握熊本及九州地區產業發展所帶來的新商機；同時深化在地連結，攜手地方企業及社區夥伴，共同推動熊本及九州地區的永續發展。

中信銀 熊本 銀行

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