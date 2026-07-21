聽新聞
0:00 / 0:00
改用資本新制後 七銀行可望大增千億業務量能
七家銀行可望最快8月改採內部評等法計算資本，資本空間可望明顯放大。據銀行內部估算，三類資本適足率可望提升約1.5~3個百分點，初估可釋出數千億元風險性資產承作空間，放款與配息彈性同步提高。
依規定，本國銀行有三類資本適足指標，包括普通股權益比率、第一類資本比率及資本適足率。
六家系統性重要銀行（D-SIBs）須分別達11%、12.5%及14.5%。其中，普通股權益比率與配息能力最為相關，比率愈高，資本緩衝愈厚，上繳股利空間也愈大。
銀行試算，改採內部評等法後，普通股權益比率可由11%提升至約12.5%至14%，直接增厚資本緩衝。
因資本適足率是自有資本除以風險性資產，在資本不變下，計算放款的風險權數下降，銀行可承作的放款規模自然擴大。
業界估計，適足率提升1.5至3個百分點，大型銀行可增加數千億元授信量能，涵蓋企業與消費金融。不過，實際擴張仍取決於資產品質與業務結構。
內部評等法被形容為「量身訂製」，可依銀行自身違約率與損失經驗計算風險，相較標準法更貼近實際，也提升資本使用效率。
對風控能力佳的銀行而言，同樣資本可支應更多業務，並減少增資壓力。
但其他控管監理標準仍在，包括銀行仍須維持流動性覆蓋比率（LCR）100%以上，資本釋出不等於無限制擴張業務。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。