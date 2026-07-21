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改用資本新制後 七銀行可望大增千億業務量能

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

七家銀行可望最快8月改採內部評等法計算資本，資本空間可望明顯放大。據銀行內部估算，三類資本適足率可望提升約1.5~3個百分點，初估可釋出數千億元風險性資產承作空間，放款與配息彈性同步提高。

依規定，本國銀行有三類資本適足指標，包括普通股權益比率、第一類資本比率及資本適足率。

六家系統性重要銀行（D-SIBs）須分別達11%、12.5%及14.5%。其中，普通股權益比率與配息能力最為相關，比率愈高，資本緩衝愈厚，上繳股利空間也愈大。

銀行試算，改採內部評等法後，普通股權益比率可由11%提升至約12.5%至14%，直接增厚資本緩衝。

因資本適足率是自有資本除以風險性資產，在資本不變下，計算放款的風險權數下降，銀行可承作的放款規模自然擴大。

業界估計，適足率提升1.5至3個百分點，大型銀行可增加數千億元授信量能，涵蓋企業與消費金融。不過，實際擴張仍取決於資產品質與業務結構。

內部評等法被形容為「量身訂製」，可依銀行自身違約率與損失經驗計算風險，相較標準法更貼近實際，也提升資本使用效率。

對風控能力佳的銀行而言，同樣資本可支應更多業務，並減少增資壓力。

但其他控管監理標準仍在，包括銀行仍須維持流動性覆蓋比率（LCR）100%以上，資本釋出不等於無限制擴張業務。

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