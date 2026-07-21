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金管會准駁倒數！七銀行8月可望迎利多 放款、配息空間全變大了

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會21日表示，七家銀行申請採用信用風險內部評等法（IRB）審查已進入尾聲，最快7月底公布結果，獲准銀行8月即可正式採用。聯合報系資料照
金管會21日表示，七家銀行申請採用信用風險內部評等法（IRB）審查已進入尾聲，最快7月底公布結果，獲准銀行8月即可正式採用。聯合報系資料照

銀行資本計算將迎來重大變革。金管會21日表示，七家銀行申請採用信用風險內部評等法（IRB）審查已進入尾聲，最快7月底公布結果，獲准銀行8月即可正式採用。市場樂觀預期七家可望全數過關。

一旦獲准通過，這七家銀行將擁三大利多，一是可大舉拉高資本適足率，有助減輕增資壓力，二是可擴大放款業務規模，三是配發股息空間彈性更大。

申請銀行包括六家系統性重要銀行（D-SIBs），分別為中信銀、國泰世華銀、台北富邦銀、合庫銀、兆豐銀及第一銀，另加上玉山銀，共七家。

金管會是2024年開放銀行申請採用IRB法，審查程序分為初審、複審、實地審查及原則為期一年的試辦等四階段。

目前七家銀行仍採標準法及IRB法雙軌試辦，整體審查已接近尾聲。

銀行局副局長王允中說，最快7月底公布審查結果，通過者8月起即可針對放款等信用風險業務，採用IRB法計算資本適足率。

七家銀行能否全數取得核准？王允中坦言，IRB法已是國際銀行監理趨勢，金管會當然樂見國銀全數順利接軌國際；這七家銀行試辦情況良好，對模型與制度運用也愈來愈成熟。

IRB法與現行標準法最大差異是，不再對同類授信採取一致風險權數，改由銀行依借款人信用條件、違約機率及損失程度估算個別風險。相較「大鍋飯式」的標準法，資本計提更貼近實際風險。

對風險管理能力較成熟的銀行而言，採用IRB法後，部分放款風險性資產可望下降，進而提升資本適足率，並增加資本運用與股利政策彈性。

依規定，IRB法要求銀行需具備完整資料庫、評等模型及內控制度，並設「產出底線」，風險性資產不得低於採用標準法計算出來權數的72.5%，且須同步揭露標準法資本適足率，接受市場監督。

王允中說，試辦期間，金管會持續檢視各銀行計算結果是否偏離合理水準，並就異常數值與業者多次討論及修正。

市場關注，首批七家銀行若順利過關，台灣將正式出現採用IRB法計算信用風險資本的銀行。

這不僅改變單一銀行的資本計提方式，也將進一步牽動金控內部資本配置、業務擴張及股東配息空間，成為國銀資本管理制度的重要轉折點。

金管會 中信銀 玉山銀 兆豐銀

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