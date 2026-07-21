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高房價撐腰！國銀以房養老 全年核貸額要挑戰百億大關了

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
截至6月底，16家國銀以房養老累積核貸1萬1,011件、核貸額656億元。第2季新增348件、28億元，件數寫開辦十年來同期新高，核貸額更創史上同期新高，且雙雙高於首季的323件、23.6億元。房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
截至6月底，16家國銀以房養老累積核貸1萬1,011件、核貸額656億元。第2季新增348件、28億元，件數寫開辦十年來同期新高，核貸額更創史上同期新高，且雙雙高於首季的323件、23.6億元。房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

以房養老核貸額全年首度挑戰百億元。據金管會統計，2026年上半年國銀新增核貸671件、51.5億元，新增核貸額已達去年全年史上最高紀錄96億元的逾半；若下半年維持目前成長動能，全年可望突破百億元、再締新猷。

截至6月底，16家國銀以房養老累積核貸1萬1,011件、核貸額656億元。第2季新增348件、28億元，件數寫開辦十年來同期新高，核貸額更創史上同期新高，且雙雙高於首季的323件、23.6億元。

以房養老自2015年開辦後，長期維持溫和成長。2015年至2024年間，每年新增件數多落在760至1,200件、核貸額約45至65億元，換算每季約新增200至300件、12至16億元。

但2025年出現明顯轉折，全年新增1,359件、96億元，件數及金額雙創史上新高。2026年在高基期下未見降溫，上半年件數已達去年全年的49.4%，金額進度更超過一半，顯示需求熱度仍在延續。

值得注意的是，今年核貸額成長速度快於件數，反映平均每件核貸金額正在提高，顯示房價高檔，的確推升了房屋估值及可貸額度。

以雙北為例，若房屋估值由2,000萬元升至2,400萬元，以六成核貸計算，可貸額增加240萬元。若60歲申貸、領取30年、年息2%，每月可多領約8,000元，房價上漲也同步提高以房養老的吸引力。

銀行圈分析，動能升溫有三大主因：一是，房市維持高檔，帶動可貸額度上升；二是，高齡族群逐步建立「自主規劃退休金流」的觀念；三是，股市熱、物價漲，老人套現需求增加。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛就說，物價漲、股市熱，消費力跟不上，或是要補上投資腳步的老人，也可能用房子套現。

從承作結構來看，以房養老仍由公股行庫主導。第2季新增核貸案件及額度全由七家公股行庫包辦，其中合庫單季增加95件、7.9億元，單一銀行即貢獻近三成。

整體來看，以房養老已從過去穩定成長，轉向件數維持高檔、單筆額度同步放大的新階段。今年能否首度突破百億元，將成為觀察退休金融需求是否持續升溫的重要指標。

金管會 房屋 以房養老

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