7銀行申請採內部評等法 金管會：最快7月底公布結果

金管會2024年中開放銀行申請可採信用風險內部評等法（IRB法），合計7家銀行申請。金管會今天表示，最快7月底公布審查結果，對採用IRB法的銀行來說，有望增加資本運用彈性。外界預期，若銀行可用IRB法，有望提升業務與未來配息動能。

銀行業原先僅能採用標準法計算資本，為精進銀行內部風險管理能力，金管會開放銀行申請採信用風險內部評等法（IRB法），包括中信銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行、合庫銀行、兆豐銀行與第一銀行等6家系統性重要銀行（D-SIBs，俗稱「大到不能倒」銀行）及玉山銀行都提出申請，外界關注銀行審查與試辦進度。

金管會銀行局副局長王允中表示，2024年中開放銀行申請IRB法計算資本適足率，合計有7家銀行申請，經過初審、複審並給予銀行1年試辦期，7家銀行皆有試辦，預計最快7月底可公布審查結果，長期而言，希望銀行都可以順利通過。

王允中指出，標準法與IRB法有很大不同，銀行採取IRB法，有助於精進風險管理能力，預計可有多餘資本拓展業務，也增加資本運用彈性。銀行試辦期間可以標準法與IRB法兩軌進行，主要目的為驗證兩者差距，觀察業者試辦情形還不錯，方法運用上都愈加成熟，樂觀看待試辦結果。

若7月底可公布審查結果，王允中表示，銀行8月拓展業務時就可適用新制，但如果是財報上顯現結果，可能等第4季季報出爐時（明年）較為完整。

所謂標準法為一刀切、各銀行適用同一套標準，因相對採保守性原則評估風險性資產，導致計算出的風險性資產多半較高，但若銀行適用IRB法，透過更細緻區分及精密偵測，可望更精準計算風險性資產，也可望較標準法計算出的風險性資產下滑，有助資本適足率表現。