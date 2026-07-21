中信金子行東京之星熊本分行喬遷開業 瞄準熊本半導體商機

看好日本熊本因半導體產業聚落快速崛起所帶動的龐大金融需求，中國信託商業銀行旗下日本子行東京之星銀行（Tokyo Star Bank）持續加碼布局九州市場。東京之星熊本分行21日正式喬遷至熊本市中心水道町新址，不僅營業空間擴大約兩倍，更鄰近熊本市主要商業區及交通樞紐，將以更完善的營運環境與金融服務，滿足企業及個人客戶日益增加的跨境金融需求，也象徵中國信託深耕日本市場再邁出重要一步。

東京之星自2014年成為中國信託金融控股公司百分之百持股的日本子行後，即結合集團遍布全球的海外據點網絡，積極強化日本與海外市場的金融合作，提供企業跨境投資、國際貿易融資、外匯交易及資產配置等整合性金融服務，協助客戶掌握全球市場商機。

此次熊本分行由原本熊本站前據點遷至水道町核心商圈，除了提升分行能見度，營業空間也擴增約兩倍，可提供更舒適的服務環境與更多元的金融產品，進一步強化對當地企業、半導體供應鏈及居民的服務能力。

為慶祝熊本分行喬遷開業，東京之星特別舉辦開幕典禮，包括東京之星董事長蕭仲謀、總經理伊東武，以及中國信託銀行資本市場執行長許俊仁、國際法金事業總處總處長林永健、國際個金事業總處總處長劉建虹等高階主管皆親自出席，熊本縣、熊本市政府代表及地方重要人士也到場共襄盛舉，見證東京之星深耕九州的重要里程碑。

東京之星董事長蕭仲謀表示，熊本是一個擁有豐富歷史與蓬勃活力的地區，期待透過嶄新的分行據點，進一步扎根在地，持續提供更優質的金融服務，成為深受客戶信賴的銀行。

近年熊本快速崛起，主要受惠於全球半導體產業投資浪潮。隨著大型晶圓廠投資案陸續落地，以及相關供應鏈企業相繼進駐，帶動當地就業機會增加、人口持續流入，也推升住宅、商辦及消費市場快速發展，使熊本成為日本地方城市中最具成長潛力的區域之一。

伴隨產業聚落形成，金融需求同步升溫，不僅企業融資、營運資金與外匯避險需求持續增加，企業薪資管理、員工住宅貸款、財富管理及跨境金融服務等業務也快速成長，為金融機構帶來龐大商機。

東京之星早在2023年即設立熊本事務所，並於2025年正式升格為熊本分行，持續深化九州市場布局，積極拓展與半導體供應鏈企業及相關從業人員的金融服務。本次分行搬遷至市中心，不僅展現對熊本長期發展前景的高度信心，也反映中國信託持續投入日本市場、支持地方經濟發展及陪伴客戶拓展國際業務的策略方向。