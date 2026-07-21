虛擬資產專法推進 專家：整合Web2與Web3搶進鏈上金融商機

隨著虛擬資產專法推進，國內企業與金融機構如何掌握鏈上金融新商機，成為市場關注焦點。KPMG安侯建業與台灣玉山科技協會舉辦的2026玉山安侯論壇，邀集專家共同探討此議題，專家指出，穩定幣可望成為跨境支付與資金調度的重要工具，而金融業則需找到自身的國際競爭優勢，整合Web2與Web3生態，傳統金融與VASP和新創業者合作，提升台灣的數位金融競爭力。

在產業發展方面，KPMG安侯建業數位創新服務副總經理林大中指出，全球金融體系底層正經歷如同「台鐵換高鐵」的劇烈軌道轉換，主要有二大發展主軸，一是資金移轉效率化，如穩定幣發行與流通，二是資產上鏈多元化，如RWA與存款代幣。

KPMG安侯建業顧問部營運長賴偉晏表示，銀行在未來Web3金融體系中不可能缺席，但傳統金融面對新技術導入、業務調整、系統介接及組織文化轉型等挑戰，必須建立明確因應策略，透過生態圈合作推動產業落地。

國泰金控（2882）副總經理暨國泰世華銀行數位長陳冠學指出，傳統金融不應將Web3與Web2切割，銀行核心價值在於提供「信任」，初期來說，進入Web3領域時，託管業務將是重要基礎，其他如冷熱錢包管理、法遵流程及技術投資等，都需要提前布局。不過，Web3發展也將帶來組織轉型挑戰，包括資安、法遵、反洗錢等人才與組織，如何與既有金融無縫銜接，是銀行面臨的最大挑戰。

臺灣金融科技協會名譽理事長蔡玉玲則提醒，鏈上金融的內控思維不同於傳統金融，因此企業需建立鏈上交易思維與管理能力，且鏈上金融本質是跨境，因此未來跨境合作是必然。她也建議業者應從跨境角度出發，尋找具備國際競爭力的優勢，以台灣來說，應聚焦於自身最強的「供應鏈金融」，建立領頭羊優勢與核心系統，打造殺手級應用以吸引國際用戶與資金。

政治大學金融科技研究中心主任王儷玲則呼籲，應擴大RWA與穩定幣試辦規模，並參考國際採用「行為監理」模式，避免重複的監理負擔，促進VASP業者與金融機構深度合作，加速台灣邁向亞洲資產管理中心。

談及穩定幣的實際效益，Tether亞太區機構客戶擴展總監陳君岳指出，企業看重穩定幣的主要效益，包括降低成本、提升資金運用效率，以及提供全天候無休的流動性，可望降低跨境金流的資金負擔，提升效率。隨全球監管制度逐步成熟，未來外匯交易模式也可能朝鏈上Swap發展，降低傳統中介流程。

VASP公會副理事長韓昆舉認為，台幣穩定幣在零售支付效益有限，其核心價值應定位於金融市場資產交易與即時清算；相較於一般穩定幣，更應推動由銀行發行、具利息且有存保保障的「存款代幣」，並由財金公司透過智慧合約建構24小時跨行對帳與轉換機制。