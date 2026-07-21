快訊

海軍屋頂型太陽能光電爆弊案 前海軍副參謀長涉貪收押禁見

盤後鉅額交易驚見4家金控「三漲停一跌停」 亮綠燈暗藏法人節稅玄機

美軍打贏每一仗卻輸掉伊朗戰爭！中情局前分析師：給北京上了3課

聽新聞
0:00 / 0:00

中信銀東京之星熊本分行喬遷 近市中心空間擴大兩倍

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
中國信託銀行今日舉辦子行東京之星熊本分行喬遷開幕典禮，東京之星董事長蕭仲謀（右一）、總經理伊東武（左三）出席剪綵。圖／中國信託銀行提供
中國信託銀行今日舉辦子行東京之星熊本分行喬遷開幕典禮，東京之星董事長蕭仲謀（右一）、總經理伊東武（左三）出席剪綵。圖／中國信託銀行提供

因應日本熊本地區產業聚落快速發展及金融服務需求持續成長，中國信託銀行子行、日本東京之星銀行（Tokyo Star Bank，簡稱「東京之星」）將熊本分行由原本熊本站前據點，遷至更具能見度的熊本市中心水道町，今日正式開業。新址鄰近熊本市主要商業區及交通樞紐，營業空間擴大約兩倍，透過更完善的營運環境與服務品質，滿足企業及個人客戶多元金融需求。

中信銀指出，東京之星2014年起成為中國信託金融控股公司旗下百分之百持股的日本子行，結合中國信託遍布全球的海外據點網絡，強化日本與海外市場之間的金融服務合作，協助客戶掌握跨境投資、貿易往來及資產配置等商機。

東京之星2023年設立熊本事務所、2025年升格為分行，深耕九州市場，積極拓展與半導體相關企業、員工之服務接點。本次搬遷不僅反映對熊本發展前景的高度信心，亦展現中國信託持續投入地方經濟發展、服務客戶，伴隨客戶走向國際的承諾。

為慶祝熊本分行新址喬遷，東京之星特別舉辦開幕典禮，包括東京之星董事長蕭仲謀與總經理伊東武、中國信託銀行資本市場執行長許俊仁、國際法金事業總處總處長林永健及國際個金事業總處總處長劉建虹，以及熊本縣、熊本市代表等重要貴賓共同出席，一同見證熊本分行的發展里程碑。

蕭仲謀致詞表示，熊本是一個擁有豐富歷史與蓬勃活力的地區，期待透過嶄新的分行據點，進一步扎根在地，持續提供更優質的金融服務，成為深受客戶信賴的銀行。

中信銀分析，近年隨著大型半導體投資計畫及相關供應鏈企業相繼進駐，帶動當地就業機會增加、人口持續移入及商業活動蓬勃發展，熊本成為日本最受矚目的經濟成長區域之一，區域經濟呈現強勁成長動能，金融需求亦隨之提升，除企業融資及營運資金需求外，薪資管理、住宅貸款、財富管理與跨境金融服務等需求均穩定成長。

觀察到區域經濟成長及潛在國際企業投資增加，東京之星將持續強化實體據點及數位金融服務，提供更具競爭力的金融商品與解決方案，並結合集團跨境平臺優勢，協助企業及個人客戶掌握熊本及九州地區產業發展所帶來的新商機；同時深化在地連結，攜手地方企業及社區夥伴，共同推動熊本及九州地區的永續發展。

中信銀 熊本 東京 日本

延伸閱讀

兆豐銀攜手一銀、國泰世華統籌技鋼科技470億元聯貸案 超額認購2.11倍

渣打銀行攜手富邦證券 完成首筆金融機構永續績效連結貸款

強化競爭力！中美晶攜手聯合再生 赴美國設太陽能廠

台中機場國際航線突破30條 賴正鎰：「清泉崗機場經濟圈」逐漸成形

相關新聞

再添4張！壽險業上半年誕生12張百億神單 狂賣2,800億元

全球股市維持高檔震盪，帶動投資型保單買氣延續，壽險業「百億神單」再加四張。據統計，截至2026年前六月，共有12張保單銷售突破百億元，其中十張為投資型商品、一張為利變型商品、一張為分紅保單，合計銷售金額逼近2,800億元，其中，國泰人壽三系列投資型商品銷售額已超突破1,400億元，顯示投資型保單仍是今年新契約保費成長最大動能；富邦人壽、安達人壽、三商美邦人壽（2867）則為新進榜公司。

創券商裁罰最高紀錄！台新證券系統頻當機 金管會重罰360萬

台新證券與元富證券合併之後的多次當機、交易系統異常等缺失，對此金管會今日宣布開罰，裁罰金額360萬並創下歷來券商最高裁罰金額，另外附帶六大業務限制，且要求公司自行議處本案相關違失人員於3個月內報金管會。金管會先前也曾處份過券商類似的情況，而就發生違失次數、以及之後處理狀況，

台股強漲難擋外資匯出 新台幣收貶成交量創史上第6大

美國科技股回彈，激勵亞股同步反攻，台股今天大漲1783.17點，創最大收盤漲點紀錄，不過外資持續匯出，導致新台幣走勢與台...

滙豐卓越理財全新升級 門檻躍升至3,000萬元

看準台灣富裕及高資產客群持續成長的市場機會，滙豐（台灣）商業銀行21日宣布，推出全新升級的「滙豐卓越理財」，透過全球財富管理、環球尊榮體驗、專屬健康守護以及頂級旅遊禮遇等四大面向，打造完整尊榮體驗，深化客戶關係與往來，鞏固「滙豐卓越理財」作為全球領先的富裕客群首選領導品牌。

新台幣發行額突破3.84兆元 央行：黃金、外匯準備逾3.69兆元足額支應

中央銀行21日公告115年6月底止新台幣發行數額及準備狀況。截至今年6月底，新台幣券幣發行總額達3兆8,400.13億元，其中紙鈔發行規模仍占絕大多數，約3兆6,956.6億元，顯示國內現金流通需求維持穩定。

台灣虛擬資產監理元年啟動 2026玉山安侯論壇聚焦鏈上未來新商機

虛擬資產監理正式上路，台灣數位金融發展邁入新階段。KPMG安侯建業與台灣玉山科技協會21日舉辦「2026玉山安侯論壇」，聚焦《虛擬資產服務法》上路後的產業發展，專家認為，穩定幣、實體資產代幣化（RWA）及Web3金融將成為下一波金融創新重點，企業若能及早掌握監理方向與技術趨勢，有望搶占新商機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。