臺銀BUBI攜棒球小將進大巨蛋 金球全壘打傳遞公益力量

2026年中華職棒明星對抗賽於7月18日至19日在臺北大巨蛋登場，臺灣銀行連續多年力挺中職明星賽，今年再度與8萬名球迷共襄盛舉。董事長凌忠嫄、總經理吳佳曉於首日賽事到場與球迷一同感受棒球熱情。全壘打決賽舉辦「臺銀金球」公益捐贈活動，每擊出一支臺銀金球全壘打即捐贈1萬元。賽後共捐贈25萬元。

臺灣銀行今年特別邀請花蓮縣太巴塱國小、光復國小，以及新北市成功國小及興穀國小等四所學校，逾百位棒球小將走進臺北大巨蛋，近距離感受職棒明星賽的魅力。在全壘打大賽中，小球員們難得與明星球員互動傳接球，並在滿場球迷歡呼聲中奔馳球場，親身體驗站上職棒舞臺的感動與榮耀，也讓心中的棒球夢更加堅定。凌忠嫄特別準備象徵夢想與希望的「臺銀金球」及「BUBI運動毛巾」，鼓勵小選手勇敢追夢，持續精進。

臺銀持續將體育盛事結合公益，於全壘打決賽舉辦「臺銀金球」公益捐贈活動，每擊出一支臺銀金球全壘打，即捐贈1萬元。賽後共捐贈25萬元予社團法人中華民國愛與進步消防公益協會及社團法人中華民國紅鼻子關懷小丑協會，將球場上的精彩揮擊轉化為公益力量。

臺灣銀行超人氣吉祥物BUBI再度成為全場焦點，不僅參與大富翁接力賽、與應援團熱情帶動全場氣氛，更在局間活動中與球迷熱情互動。幸運登上大螢幕的球迷，還有機會獲得限量BUBI造型抱枕，可愛造型深受球迷喜愛。

除了邀請小球員進場觀賞明星賽外，臺銀亦特別規劃延伸體驗行程，安排來自花蓮太巴塱國小及光復國小的棒球小將走訪臺北圓山大飯店，在專業導覽人員帶領下探訪西密道，認識圓山大飯店深厚的歷史文化底蘊。臺灣銀行長期致力推動企業永續，持續深耕社會參與，從支持閱讀教育、推廣文化藝術到培育基層體育人才，始終相信每一份投入，都能成為孕育希望的力量。未來將持續結合金融本業、體育推廣及社會公益。