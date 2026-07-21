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台股強漲難擋外資匯出 新台幣收貶成交量創史上第6大

中央社／ 台北21日電
美國科技股回彈，激勵亞股同步反攻，台股今天大漲1783.17點，創最大收盤漲點紀錄，不過外資持續匯出，導致新台幣走勢與台股脫鉤，收盤收在32.345元，貶值9.7分，創近1年3個月新低。路透
美國科技股回彈，激勵亞股同步反攻，台股今天大漲1783.17點，創最大收盤漲點紀錄，不過外資持續匯出，導致新台幣走勢與台股脫鉤，收盤收在32.345元，貶值9.7分，創近1年3個月新低。路透

美國科技股回彈，激勵亞股同步反攻，台股今天大漲1783.17點，創最大收盤漲點紀錄，不過外資持續匯出，導致新台幣走勢與台股脫鉤，收盤收在32.345元，貶值9.7分，創近1年3個月新低，台北及元太外匯市場總成交金額爆出43.53億美元的巨量，成交量為史上第6大。

台股近日籠罩在去槓桿、AI泡沫疑慮升溫的陰影，出現劇烈震盪，今天終於吹起反攻號角。台股今天在台積電開盤收復季線下，電子權值股強勢反彈，指數開高走高，終場上漲1783.17點，改寫單日第2大盤中漲點及最大收盤漲點紀錄，終場收44232.87點。

不過外資已經連13日賣超台股，為新台幣帶來沉重貶值壓力。新台幣兌美元今天以32.22元開盤後一路走弱，再度跌破32.4元價位，最低觸及32.442元、重貶近2角，央行於尾盤調節之下，終場收在32.345元。

外匯交易員直言，外資匯出壓力未歇，新台幣貶勢難止，眼見貶值方向明確，出口商心態偏向惜售，直到32.400元上方才轉趨積極，導致匯價持續靠向32.5元關卡。

外匯交易員補充，雖然台股強勢反彈，也有部分外資匯入，整體仍以匯出居多，推測近期亞股震盪之際，外資逢高獲利了結、調整亞洲資金配置的策略延續，將使新台幣匯率同步陷入偏弱整理。

台股頻頻創高後，震盪加劇，外資進出規模隨之放大，今天外匯市場總成交金額衝上43.53億美元，為史上第6大成交量。歷史前10大量均已站穩40億美元之上，其中有7項紀錄均為今年締造。

熱錢持續流出，新台幣匯率跌跌不休，本週不排除測試32.5元。外匯交易員分析，近日匯市資金流向變化很快，外資若出現單向且一致性的匯入，就會推動匯價升值，近期偶爾可看到此一走勢；雖然新台幣大方向偏弱，但震盪空間加大，短線視台股漲跌及外資動向，估於31.8元至32.5元的區間波動。

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