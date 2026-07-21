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新台幣發行額突破3.84兆元 央行：黃金、外匯準備逾3.69兆元足額支應
中央銀行21日公告115年6月底止新台幣發行數額及準備狀況。截至今年6月底，新台幣券幣發行總額達3兆8,400.13億元，其中紙鈔發行規模仍占絕大多數，約3兆6,956.6億元，顯示國內現金流通需求維持穩定。
央行統計，截至6月底，新台幣發行總額為3兆8,400.13億元，其中新台幣紙鈔3兆6,956.6億元、硬幣1,439.27億元、硬輔幣1.33億元、輔幣券1,848.55萬元，以及外島地名券2.75億元。
依照規定，硬幣及硬輔幣合計約1,440.6億元屬免提準備範圍，其餘新台幣紙鈔、外島地名券及輔幣券共計3兆6,959.53億元，則須由中央銀行提列等值準備資產作為發行保證。
從準備資產結構來看，黃金與外匯仍是支撐新台幣發行的兩大核心資產。其中，央行持有純金4.10億餘公克，依每公克4,053元計價，折合約1兆6,626.92億元；另持有外匯6,371.66億美元，按公告匯率每美元31.911元折算，約為2兆332.61億元。
兩項準備資產合計約3兆6,959.53億元，與依法應提列準備的新台幣發行金額相當，顯示目前新台幣發行均有足額準備資產支應，符合《中央銀行法》相關規定。
央行表示，本次新台幣發行準備檢查已於115年7月13日在中央銀行辦理完成，所有準備資產均由發行局保管，並由監事會督率會計處完成查核，確認帳實相符、無誤。
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