新台幣發行額突破3.84兆元 央行：黃金、外匯準備逾3.69兆元足額支應

台新證券與元富證券合併之後的多次當機、交易系統異常等缺失，對此金管會今日宣布開罰，裁罰金額360萬並創下歷來券商最高裁罰金額，另外附帶六大業務限制，且要求公司自行議處本案相關違失人員於3個月內報金管會。金管會先前也曾處份過券商類似的情況，而就發生違失次數、以及之後處理狀況，

2026-07-21 16:28